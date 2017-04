ET System electronic auf der PCIM Europe 2017

(fair-NEWS)

ET System electronic auf der PCIM Europe 2017Prototyp einer neuen bidirektionalen HochleistungsquelleAltlußheim/Nürnberg, 28. April 2017. Die ET System electronic GmbH stellt vom 16. bis 18. Mai in Halle 6 an Stand 218 ihre Produkte - AC-Quellen, DC-Quellen, Elektronische Lasten, Wechselrichter, Stromversorgungen und DC-Quellen/Senken mit Netzrückspeisung - auf der PCIM Europe 2017 in Nürnberg aus. Der Spezialist für Laborleistungselektronik, der auch kundenindividuelle Geräte anfertigt, gibt den Fachbesuchern einen Überblick über sein breites Leistungsportfolio. Auf der international führenden Messe für Leistungselektronik, intelligente Antriebstechnik, erneuerbare Energie und Energiemanagement zeigt ET System electronic außerdem einen neuen Protoypen der LAB/HPR-Serie: eine bidirektionale Hochleistungs-DC-Quelle, die zeitnah in Serie gehen soll. Sie zeichnet sich durch ein kompaktes Design, eine leichte Bauweise und eine volldigitale Steuerung aus. Alle Produkte des Unternehmens werden in Deutschland entwickelt und gebaut. Das gilt auch für den Neuzugang im Produktportfolio."Die PCIM Europe ist ein wichtiger Termin im Messejahr und absolut lohnenswert für uns. Als internationale Leitmesse sehen wir sie als erstklassigen Branchentreffpunkt mit der Möglichkeit zu einem intensiven Erfahrungsaustausch", sagt Eric Keim, Geschäftsführer bei ET System electronic.Produktportfolio erweitertBereits zum dritten Mal ist ET System electronic auf der PCIM Europe als Aussteller dabei. Auch in diesem Frühjahr nutzt das Unternehmen aus dem Rhein-Neckar-Kreis die hochkarätige Plattform, um seine Netzgeräteserien LAB/HP, LAB/SMS und EAC-S vorzustellen. Aus der EAC-4Q-GS Serie befindet sich beispielsweise eine einstellbare AC-Quelle im Programm. Diese Hochleistungsstromquelle für Wechselspannung bietet variable Ausgangsleistungen von 30 kVA bis 170 kVA und dient als Multifunktionsgerät zur Netzsimulation mit Netzrückspeisung. Als Produktneuheit, die sich noch in der Entwicklung befindet und bald in Serie gehen soll, zeigt ET System electronic einen neuen Prototypen der LAB/HPR-Serie. Dabei handelt es sich um ein Gerät mit voll bidirektionalem Betrieb durch vernetzte Quelle-Senke-Technologie. "Sobald diese Hochleistungs-DC-Quelle im Programm ist, profitieren unsere Kunden von einem kompakten Design mit leichter Bauweise und einer benutzerfreundlichen, volldigitalen Steuerung", erläutert Eric Keim die Vorteile der LAB/HPR- Serie.Das gesamte Spektrum der Leistungselektronik an einem OrtIn der Frankenmetropole treffen hochkarätige Branchenführer der Leistungselektronik auf ein internationales, hochkompetentes Fachpublikum aus Industrie und Wissenschaft. In drei Hallen präsentieren internationale Aussteller aus Europa, Asien und USA auf rund 21.500 Quadratmetern ihre neuesten Entwicklungen. ET System electronic mit Stammsitz in Altlußheim zeigt auf der Branchenschau seine umfangreiche Produktpalette an Systemkomponenten, Laborgeräten sowie modularen Steuer- und Kontrollsystemen. "Wir nutzen die PCIM Europe als optimale Anlaufstelle zum Wissensaustausch und um neue Kunden zu gewinnen", sagt Vertriebsleiter Roland Kosmowski.Über die ET System electronic GmbHET System electronic zählt zu den international führenden Herstellern für Laborleistungselektronik. Das Team mit 40 Mitarbeitern entwickelt und fertigt AC-/DC-Quellen, elektronische Lasten, Stromversorgungen und rückspeisefähige Quellen/Senken. Die Entwicklung und die Herstellung der Komponenten und Geräte findet ausschließlich an der Betriebsstätte in Altlußheim im Rhein-Neckar-Kreis statt. Die Zusammenarbeit mit weltweiten Distributoren stellt einen umfassenden Vertrieb sicher. Kunden rund um den Globus und aus den unterschiedlichsten Branchen finden das passende Gerät aufgrund der vielfältigen Produktpalette von ET System. Zu den Referenzen zählen Automobilhersteller und ihre Zulieferer, Unternehmen aus der Photovoltaikbranche, Hersteller von Medizingeräten für den chirurgischen Einsatz, Telekommunikationsgerätehersteller, Fertigungsbetriebe der Luft- und Raumfahrt sowie Unternehmen der Rüstungsindustrie. ET System electronic hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine hohe Fertigungstiefe und das schnelle Erreichen der Serienreife nach dem Leitsatz "Fast Time To Market" zu garantieren. Mit der eigenen Entwicklungsabteilung und den vorhandenen Technologieplattformen bietet ET System electronic optimale Lösungen für Geräte mit einwandfreier Qualität.Bild: DC Quellen_Lab-HPR-2015Bildunterschrift: Bidirektionale Hochleistungs DC-QuelleBildquelle: ET System electronic GmbH (Abdruck honorarfrei bei Nennung der Quelle)Ansprechpartner:ET System electronic GmbHDipl.-Ing. Eric KeimGeschäftsführerHauptstraße 119 - 12168804 AltlußheimTel.: 06205 3948 - 0Fax: 06205 3756 - 0E-Mail: keim.eric@et-system.dePublik. Agentur für Kommunikation GmbHSandra SchmitzRheinuferstraße 967061 LudwigshafenTel.: 0621 963600 - 28Fax: 0621 963600 - 50E-Mail: s.schmitz@agentur-publik.deWebsite: www.agentur-publik.de



Bildinformation: Bidirektionale Hochleistungs DC-Quelle