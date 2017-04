Franchise-Ideen für Existenzgründer

(fair-NEWS)

Den Weg zur richtigen Franchise-Idee weisen auf Anfrage die <a href="http://selbststaendigkeit.de/beratung/berater-finden">Franchise Berater</a> der auf Existenzgründungen spezialisierten Onlineplattform selbststaendigkeit.de.Franchise-SystemeUnter 1.000 Franchise-Systemen kann wählen, wer sich als Franchisenehmer selbstständig machen will. Franchising ist bei Startups beliebt, weil die Existenzgründer zwar unter einer fremden, dafür aber bewährten Marke in eine abgesicherte Selbstständigkeit aufbrechen können. Franchising ist eine Kooperation zwischen dem Franchisegeber oder seiner Systemzentrale mit dem Franchisenehmer, der ein Franchise-Konzept zur Nutzung zugrunde liegt. Der Franchisenehmer bezahlt eine Gebühr dafür, dass er das Know-how und die Organisation vertragsgemäß für seine Selbstständigkeit verwenden darf.Die Suche nach der Franchise-IdeeDie Suche nach der richtigen Franchise-Idee ist ein kreativer Prozess, der mit der Suche nach der Geschäftsidee vergleichbar ist. Hier wie dort geht es um Wünsche, Interessen und Fähigkeiten, die der Existenzgründer ideell zur Grundlage seiner geplanten Selbstständigkeit machen will. Damit die Suche nicht planlos verläuft, sind einige Kernfragen zu beantworten:1. Eigenkapital: An erster Stelle steht das Geld; denn ohne Finanzierung ist kein Franchise-Vertrag zu haben. Schließlich müssen Gebühren an die Systemzentrale entrichtet werden. Eigenkapital meint deshalb nicht das gesamte Vermögen des Existenzgründers, sondern nur seine flüssigen Mittel, die er für Franchising einsetzen kann und will. Damit ist die Höchstgrenze für sein Engagement festgelegt. Die Beteiligung an teureren, vielleicht interessanteren Franchise-Konzepten ist ausgeschlossen.2. Erwartungen: Der künftige Franchisenehmer muss sich über die Erwartungen im Klaren sein, die er an sich und das Franchise-Konzept stellt:Betreuung: Das Franchising ist eine betreute Selbstständigkeit. Marketing, Standort oder Organisation werden vom Franchisegeber vorgeschrieben. Der Franchisenehmer hat zu entscheiden, ob er gegen eine höhere Gebühr eine intensive Begleitung und Betreuung seines Geschäftes wünscht oder ob er sich für weniger Unterstützung und mehr Selbstständigkeit entschließen will.Verantwortung: Die Übernahme von Verantwortung ist ein wichtiges Kriterium. Es entscheidet darüber, in welcher Größenordnung der Existenzgründer einsteigen will. Möchte er die Verantwortung für eine kleine oder für eine personalintensive Filiale oder sogar Masterfranchising übernehmen, bei dem er für das Franchise-System einer großen Region verantwortlich ist.3. Branche: Das Auswählen der richtigen Branche ist ein weitreichender Vorgang. Er setzt voraus, dass sich der Existenzgründer mit seinen eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten auseinandergesetzt hat. Hat er die fachlichen Kenntnisse für die Themen Autos, Lebensmittel, Handwerk, Beratung oder Finanzen, kommen nur entsprechende Branchen in Betracht. Ist er der Typ, der Laufkundschaft braucht oder eher der sachliche Anzugträger, hat er seine Auswahl der Branchen nach B-to-C oder B-to-B zu präzisieren. Die Branche muss folglich typgerecht passen, damit die Freude am Franchising erhalten bleibt.4. Beruf: Wie jede Selbstständigkeit ist auch das Franchising hauptberuflich oder nebenberuflich zu betreiben. Die Entscheidung wirkt sich auf den künftigen Arbeitseinsatz aus. Seine Intensität unterscheidet sich, ob die Nebenberuflichkeit der Übergang zu einer späteren Hauptberuflichkeit ist, das nebenberufliche Franchising einem zusätzlichen Einkommen oder der Verwirklichung eines Hobbys dient.FazitDie Auswahl der richtigen Franchise-Idee ist ein kreativer Prozess, den der Existenzgründer typbezogen gestalten muss. Sonst wird er mit seinem Franchising scheitern. Um den Interessierten Hilfestellung zu leisten, bietet die auf Existenzgründungen spezialisierte Onlineplattform selbststaendigkeit.de professionelle Franchise Beratung an. Im <a href="http://selbststaendigkeit.de/beratung/berater-finden">Beraternetzwerk</a> finden Sie die auf selbststaendigkeit.de gelisteten Franchise Berater.



Bildinformation: Franchise-Ideen für Startups über selbststaendigkeit.de