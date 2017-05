Neu: Coupon-App stärkt lokalen Handel

(fair-NEWS)

Altenstadt, 28.04.2017: Die Verlagerung des Handels ins Internet fordert neue Ideen zur Steigerung der Attraktivität der Innenstädte und Fußgängerzonen. Mit Coupon EXKLUSIV stellt Softwarehersteller Speed4Trade eine neue und einfache App-Plattform vor, von der speziell kleinere und mittelgroße Städte profitieren. Den Anfang macht der erste Ableger der App im bayerischen Weiden mit Weiden EXKLUSIV. Weitere Städte sind bereits in Planung.Mit der zunehmenden Verlagerung des Handels ins Internet stehen Städte und Gemeinden unter Druck. Wenn Kunden Online-Shops oder Markplätze wie Amazon bevorzugen, hat der klassische, stationäre Einzelhandel darunter zu leiden. Um die Kunden wieder zurück in Innenstädte und Fußgängerzonen zu holen, müssen konkrete Anreize geschaffen und mit der digitalen Welt verknüpft werden. Eine eigene Online-Plattform umzusetzen, lohnt sich für kleine lokale Einzelhändler jedoch kaum und ist in den wenigsten Fällen auch sinnvoll.Coupon-App als digitale Chance für lokale Einzelhändler einer RegionMit der neuen Coupon-EXKLUSIV-App unterstützt Speed4Trade den lokalen Einzelhandel deshalb aktiv im Digitalisierungsprozess, speziell für kleine und mittelgroße Städte mit bis zu 100.000 Einwohnern. Eine Schlüsselrolle fällt dabei besonders Stadtmarketingvereinen und Agenturen zu, die als lokale App-Betreiber in Frage kommen.In den nächsten Tagen erfolgt der Livegang der App für die bayerische Stadt Weiden i.d.OPf. Lokaler App-Betreiber für Weiden EXKLUSIV ist der Stadtmarketing Weiden e.V. Kooperations- und Werbepartner für Weiden sind die drei Banken Raiffeisenbank Weiden eG, Volksbank Nordoberpfalz eG und die Raiffeisenbank im Stiftland eG. Die Coupon-App hält für die Nutzer exklusive Angebote, Gutscheine, Preisnachlässe, Gratisartikel und Services für Geschäfte ihrer Stadt bereit. Teilnehmen können beispielsweise Einzelhändler, Restaurants, Kultur- und Freizeitstätten, Volkshochschulen oder Vereine – so werden auch unauffälligere, weniger frequentierte Läden und Institutionen sichtbarer. Neben Rabattangeboten sind auch besondere Services wie z.B. die kostenlose Style-Beratung im Fashion-Laden oder die Hochzeitsautovermietung vom Autohaus denkbar. Es geht um Sichtbarkeit: Spezielle und exklusive Angebote innerhalb einer Stadt sichtbar zu machen, um so den Kunden bereits zu Hause oder unterwegs Ideen und Inspiration für den nächsten Einkauf in der Stadt zu bieten. Die Kunden können in der Smartphone-App schnell und gezielt nach interessanten Angeboten suchen und sich auf Wunsch durch Push-Nachrichten über neueste Deals benachrichtigen lassen. Das Einlösen der Coupons erfolgt durch das simple Vorzeigen des Smartphones an der Kasse.Stadtmarketing & Co. stärken lokalen Handel als App-BetreiberMit der Coupon-App kommt die größte Stärke des stationären Handels vollends zum Tragen: Die Nähe zum Kunden – und das dürfte besonders Stadtmarketingvereine und lokale Agenturen freuen. Diese können als lokale Betreiber der App in ihrem eigenen Interesse dafür sorgen, dass lokaler Handel und Wirtschaftskraft ihrer Region gestärkt und beworben werden. Als Betreiber steuern und verwalten sie zentral die Pflege der Coupon-Angebote im Hintergrund der App für ihre Stadt.Kunden mobil ansprechen und in Geschäfte holenWeiden EXKLUSIV macht den Anfang, weitere Städte stehen in den Startlöchern: Die Coupon-EXKLUSIV-App zeigt, wie leicht stationäre Händler an der digitalen Welt teilnehmen können. Sandro Kunz, Geschäftsführer von Speed4Trade, zu den Vorteilen: „Mit dieser Lösung wollen wir Stadtmarketing, Händler und Kunden näher zusammenbringen, um so die regionale Gemeinschaft und Wirtschaft zu stärken. Davon werden alle profitieren. Stadtmarketing und Händler erhalten einen Zugang zu einer digitalen Verkaufsplattform. Händler können ohne Investitionskosten und technologische Hürden auf einfachste Art und Weise teilnehmen. Kunden erfahren mobil von neuesten und besonderen Angeboten ihnen bereits bekannter oder neuer Händler.“Die App steht im Google Play Store oder im App Store (iOS) kostenlos zur Verfügung. Mehr Infos erhalten interessierte Stadtmarketingvereine, lokale Agenturen und Händler unter www.coupon-exklusiv.de



