Der Verhaltenskodex bei der esoterischen Lebensberatung

Beim Kartenlegen und Hellsehen als esoterischer Lebensberatung ist nicht nur das individuelle Können der Berater, sondern darüber hinaus auch ein guter Verhaltenskodex unabdingbar. Bei https://www.mein-kartenlegen.de ist es seit Jahren selbstverständlich, dass ein solcher Verhaltenskodex eingehalten und zur Grundlage eines gelingenden Beratungsgesprächs gemacht wird.Denn die Betreiber des Portals wissen, dass hochwertige esoterische Lebensberatung ohne die Basis von Sitte und Moral nicht existieren kann, und haben daher ihre Berater zur Einhaltung der Regeln verpflichtet. Das Portal https://www.mein-kartenlegen.de stellt hohe persönliche und fachliche Ansprüche an seine Berater, um den Kunden eine optimale Betreuung während des Gesprächs und ein sicheres Handling von eventuellen Krisen gewähren zu können.Zu den verpflichtenden sittlichen Normen bei Mein-Kartenlegen gehört, dass der einzelne Berater die Grenzen seines Könnens genau kennt und nicht über die Grenzen seiner Fachkunde hinaus Beratung anbietet. Denn medizinische, rechtliche oder therapeutische Ratschläge etwa darf ein esoterischer Lebensberater nicht erteilen, und wir von Mein-Kartenlegen möchten gern versichern, dass die esoterische Lebensberatung auch wirklich innerhalb dieser Beschränkungen operiert. Ferner werden die Berater auch darauf hingewiesen, dass Ratsuchende mitunter in persönlichen Krisen oder Ausnahmesituationen stehen können, die es schwer machen, einen rationalen Einstieg in die Beratung zu finden, oder die im Gegenteil auch eine Abhängigkeit von Beratung zeitigen können. Wenn ein Kartenleger bemerkt, dass er einen labilen oder nicht volljährigen Ratsuchenden am Telefon vorfindet, ist er auf diesem Portal angewiesen, das Gespräch sofort zu beenden und keine Anrufe von dieser Person mehr entgegenzunehmen.Auf diese Art möchte Mein-Kartenlegen sicherstellen, dass der Anruf beim Kartenleger auch wirklich das sein kann, was er sein soll – eine spannende, inspirierende Alternative zur Lebensberatung, die gern und freiwillig von volljährigen Personen wahrgenommen wird…



