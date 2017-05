Technische Intelligenz trifft auf innovatives Funding

(fair-NEWS)

Starnberg, 01. April 2017 – Wieder einmal hat sich Crowdinvesting auf der Plattform für alternative Mittelstandsfinanzierung, Unternehmerich.de, als eine spannende und innovative Form der Kapitalbeschaffung für Unternehmen erwiesen. Auf den Zug zum wachsenden Erfolg ist jetzt auch die Arend Prozessautomation GmbH aus Wittlich aufgesprungen, die mit ihrem Crowdinvesting Projekt „Industrie 4.0“, als aktiver Treiber der vierten industriellen Revolution, die Finanzierungskampagne abgeschlossen.Technische Breitenkompetenz und effektive Projektabwicklung werden bei Arend, ganz nach dem Motto „Alles aus einer Hand“, besonders groß geschrieben. Als mittelständisches Unternehmen, basierend auf 30 Jahren Automatisierungskompetenz, hat das Unternehmen bereits einige Erfahrungen im Markt gesammelt und sich auf diesem Weg etabliert. „Die Menschen können auf diesem Weg ein Teil der Erfolgsgeschichte von Arend werden und das Rückgrat der Wirtschaft, den deutschen Mittelstand, stärken. Wir finden, das ist eine schöne Idee, die zu einer Win-Win-Situation führt“, so Prof. Dr. h.c. Axel Haas, Geschäftsführer von Arend.Die Kampagne des Digitalisierungsprojekts endete zum 31.03.17, wobei das erzielte Volumen neue Möglichkeiten für den Ausbau des wirtschaftlichen Erfolgs des Systemintegrators Arend eröffnet. Die Finanzierungsphase gab vielen privaten und institutionellen Anlegern die Chance sich am zukünftigen Unternehmenswachstum zu beteiligen. Das Projekt wurde zu 132 % finanziert, um das in Zahlen darzustellen haben Anleger zu einer Finanzierungssumme von 132.250€ beigesteuert. Investition in neue Technologien, qualifizierte Mitarbeiter und Arbeitstechniken stehen jetzt groß auf dem Plan der Arend Prozessautomation GmbH. Ein zusätzlicher Vorteil den die Firma durch Crowdinvesting erreichte, ist der positive Marketingeffekt, der den Bekanntheitsgrad des Unternehmens jetzt schon nachhaltig steigern konnte.



Bildinformation: Arend Prozessautomation GmbH