NEU: Die TeeFee hat die ideale Erfrischung für den Sommer gezaubert - Bio-Eistees in vier fruchtig-leckeren Sorten!

Hamburg, April 2017Der Sommer kann kommen! Denn die TeeFee hat wieder gezaubert und Bio-Eistees in vier fruchtig-frischen Geschmacksrichtungen kreiert – süße Durstlöscher ganz ohne Zucker! Wie in allen Produkten von TeeFee, wird kein raffinierter Zucker hinzugefügt, um für die bei Kindern so beliebte Süße zu sorgen. Stattdessen werden Steviablätter aus biologischem frisch aufgebrüht verwendet, die allen TeeFee Kindertees eine milde und natürliche Süße verleihen. Die TeeFee Eistees werden aus Bio-Tees frisch aufgebrüht und überzeugen alle kleinen Abenteurer durch ihren fruchtigen Geschmack in den Sorten Mango, Pfirsich, Himbeere und Apfel. Leckere Durstlöscher ohne schlechtes Gewissen!Mangomatisch! Tropisch-saftiger Mangogeschmack und die feine Süße aus reinen Steviablättern bringen den Sommer: Der TeeFee Eistee Mango ist das Must-Have Bio-Erfrischungsgetränk des Sommers aus frisch aufgebrühtem Tee. Ohne den Zusatz von raffiniertem Zucker überzeugen die Bio-Eistees von TeeFee durch die natürliche Süße der Steviapflanze – keine Kalorien, nur purer Trinkspaß!Paradiesisch frisch ist der Pfirsich Eistee von TeeFee in Bio-Qualität. Sein lieblich-fruchtiges Aroma, kombiniert mit der leichten Süße des reinen Steviablattes, macht ihn zu einem idealen Durstlöscher, der gar keinen Zucker braucht, um richtig lecker zu sein. Dank wiederverschließbarem 0,5 l Elopak passt er in jede Tasche und ist so immer dabei. Perfekt für alle kleinen Sommer-Abenteurer!Hmmmmmbeere! So klingt es, wenn kleine Abenteurer ihren Durst mit dem TeeFee Eistee mit Himbeergeschmack gelöscht haben. Der fruchtig-aromatische Geschmack von Himbeeren, kombiniert mit der milden Süße aus Steviablättern sorgt für ganz viel Spaß – natürlich auch unterwegs mit der praktischen wiederverschließbaren Verpackung und ganz ohne schlechtes Gewissen! Alle TeeFee Produkte sind zuckerfrei.Aloha Apfel – der TeeFee Eistee Apfel kombiniert knackig-frischen Geschmack mit sanfter Stevia-Süße. Zucker? Der muss zu Hause bleiben! Einfach selber von den neuen Kreationen der TeeFee überzeugen – jetzt auf www.tee-fee.de bestellen oder im gut sortieren Einzelhandel kaufen und genießen!Der TeeFee Bio-Eistee in den Geschmacksrichtungen Mango, Pfirsich, Himbeere und Apfel ist für die UVP von 1,45 € pro 0,5 l Elopak erhältlich.Weitere Informationen sowie Onlineshops unter www.tee-fee.de, www.dm.de und www.amazon.de.TeeFee ist das erste Kinderteesortiment in Deutschland, das auf Basis von Bio-Steviablättern und Bio-Kräutern für Kinder ab 1 Jahr entwickelt wurde. Richtig lecker und natursüß: Nicht viele Getränke für Kinder vereinen diese beiden Eigenschaften. Wasser und ungesüßter Tee werden zwar empfohlen, kommen bei Kindern aber nur selten gut an. Wer also seinen Kleinen eine leckere Alternative anbieten möchte, ist bei TeeFee genau richtig. Die Kindertees von TeeFee bestehen aus natürlichen Zutaten in Bio-Qualität und werden mit Steviablättern gesüßt.Weitere Informationen unter www.tee-fee.de.



Bildinformation: NEU: Die TeeFee hat die ideale Erfrischung für den Sommer gezaubert - Bio-Eistees in vier fruchtig-leckeren Sorten!