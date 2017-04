Führungswechsel im Vertriebsressort des ARAG Konzerns

Pressemitteilung von ARAG SE

Dr. Johannes Kathan geht in den Ruhestand, Dr. Matthias Maslaton übernimmt Aufgaben

(fair-NEWS) Dr. Johannes Kathan (61), Vertriebsvorstand des ARAG Konzerns, hat den Aufsichtsrat der ARAG SE gebeten, seine Bestellung zum Mitglied des Vorstandes aus persönlichen Gründen zum 30. April 2017 zu beenden. Der Aufsichtsrat hat diesem Wunsch im besten gegenseitigen Einvernehmen entsprochen. Die Aufgaben von Dr. Johannes Kathan wird ab diesem Datum sein Vorstandskollege Dr. Matthias Maslaton (47) übernehmen.



Dr. Johannes Kathan kam 2001 als Vorstand zum Düsseldorfer Versicherungskonzern ARAG. Dort hat der österreichische Staatsbürger und promovierte Jurist zuerst den internationalen Geschäftsbereich verantwortet - und ab 2007 zusätzlich das Ressort "Konzern Vertrieb National". Seit dem 1. Januar 2012 führte er das neu geschaffene Ressort "Konzern Vertrieb". "Herr Dr. Kathan hat in den rund 17 Jahren seiner Tätigkeit als ARAG Vorstand mit hohem persönlichem Einsatz einen wichtigen Beitrag für den Unternehmenserfolg der ARAG geleistet. Dafür danke ich ihm im Namen des Konzernvorstands und der Eignerfamilie sehr", unterstreicht Dr. Paul-Otto Faßbender, Vorsitzender des Vorstands der ARAG SE und Mehrheitseigner des ARAG Konzerns. "Mit Führungsstärke und Fachkompetenz hat Herr Dr. Kathan sowohl auf unseren internationalen Märkten als auch im deutschen Heimatmarkt viele wichtige Impulse zur Weiterentwicklung unseres Familienunternehmens gesetzt. Dabei hat er auch unseren deutschen ARAG Vertrieb wieder zu einer modernen schlagkräftigen Einheit geformt."



Dr. Matthias Maslaton wird zum 1. Mai 2017 die Aufgaben von Dr. Johannes Kathan übernehmen und das neu formierte Ressort "Konzern Vertrieb, Produkt und Innovation" führen. Der Jurist ist seit 2003 für die ARAG tätig. Nach Vorstandspositionen bei der ARAG Allgemeine Versicherungs-AG und der Interlloyd Versicherungs-AG war er zuletzt seit dem 1. Januar 2012 im Konzernvorstand der ARAG SE für das Ressort "Produkt und Innovation" verantwortlich.



Bildinformation: Führungswechsel im Vertriebsressort des ARAG Konzerns

Die ARAG ist das größte Familienunternehmen in der deutschen Assekuranz und versteht sich als vielseitiger Qualitätsversicherer. Neben ihrem Schwerpunkt im Rechtsschutzgeschäft bietet sie ihren Kunden in Deutschland auch attraktive, bedarfsorientierte Produkte und Services aus einer Hand in den Bereichen Komposit, Gesundheit und Vorsorge. Aktiv in insgesamt 17 Ländern - inklusive den USA und Kanada - nimmt die ARAG zudem über ihre internationalen Niederlassungen, Gesellschaften und Beteiligungen in vielen internationalen Märkten mit ihren Rechtsschutzversicherungen und Rechtsdienstleistungen eine führende Position ein. Mit 3.800 Mitarbeitern erwirtschaftet der Konzern ein Umsatz- und Beitragsvolumen von mehr als 1,7 Milliarden EUR.

