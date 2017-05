Cathay Pacific Betsy Beer jetzt auch auf Flügen von/nach Deutschland

(fair-NEWS)

Frankfurt/Main, 28. April 2017. Cathay Pacific erweitert ab sofort das Angebot des eigens für die Airline hergestellten Betsy Beer. Das qualitativ hochwertige Craft Beer, das speziell für den Genuss an Bord konzipiert wurde, ist während der Monate Mai und Juni auf den Flügen zwischen Hong Kong und Düsseldorf (Business Class) sowie Frankfurt (First und Business Class) erhältlich.Zusätzlich wird Betsy Beer First und Business Class Fluggästen in der Lounge von Cathay Pacific am Frankfurter Flughafen angeboten.Benannt nach „Betsy", dem ersten Flugzeug von Cathay Pacific des Typs Douglas DC-3, das zwischen 1940 und 1950 im Einsatz war, wurde das Bier erstmals im März auf Flügen zwischen Hong Kong und Destinationen in Großbritannien – Heathrow, Gatwick und Manchester – eingeführt. Anschließend wurde das Angebot auf Flüge nach Australien ausgeweitet.Um den Auswirkungen von Höhe auf die Geschmacksknospen entgegenzuwirken, enthält Betsy Beer spezielle Aromen sowie ausgewählte Zutaten aus Hong Kong und Großbritannien. Durch die besondere Art von Karbonisierung ist es sowohl in der Luft als auch am Boden schmackhaft.Die Verwendung der „Dragon Eye“-Frucht ist das markante Geschmacksmerkmal des Getränks. Die speziellen aromatischen Eigenschaften machen das Bier unverwechselbar. Darüber hinaus enthält es Honig aus den nördlich von Hong Kong gelegenen New Territories, der dem Getränk seine blumige Note verleiht. Die Verwendung von „Fuggle“, der bekanntesten englischen Hopfensorte, die jedes Ale veredelt, gibt auch dem Betsy Beer seinen erdigen und vollmundigen Geschmack.Julian Lyden, Cathay Pacific General Manager Marketing, über den Erfolg von Betsy Beer: „Wir schätzen das Feedback unserer Kunden und die Botschaft ist klar: Sie möchten Betsy Beer auf weiteren Strecken genießen und wir freuen uns, dies zu ermöglichen. Die positive Resonanz seit der Einführung ist überwältigend, sodass wir das Angebot nun verlängern und ausweiten. Betsy Beer ist ein großartiges Beispiel dafür, was wir unter ‚travelling well‘ verstehen. Bei der Herstellung dieses Produktes haben wir stets die Interessen von Reisenden und Bierliebhabern im Hinterkopf behalten.“Weitere Informationen unter: https://lifewelltravelled.cathaypacific.com/en/betsy-beer-verify/?return=/en/betsybeer/ Weitere Informationen und Flugangebote unter www.cathaypacific.com/de



