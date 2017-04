Sachsen-Anhalt auf der HANNOVER MESSE 2017: Internationalisierung im Mittelpunkt

(fair-NEWS)

(Mynewsdesk) Unternehmen aus Sachsen-Anhalt erfolgreich bei der Suche nach internationalen GeschäftskontaktenHannover/Magdeburg. „Die Erwartungen der kleinen und mittelständischen Aussteller am Gemeinschaftsstand des Landes Sachsen-Anhalt haben sich erfüllt. Im Mittelpunkt standen ganz klar die Internationalisierungsbestrebungen der ausstellenden Unternehmen. Und dafür, darin besteht Einigkeit, war die Präsens auf der <a href="www.investieren-in-sachsen-anhalt.de/hannover-messe-2017">HANNOVER MESSE</a> hervorragend geeignet", fasst Bettina Quäschning, amtierende Geschäftsführerin der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt, eine erste Bilanz des diesjährigen Messeauftritts zusammen.Das bestätigt auch Frank Lizureck, Sales Manager der Stendaler WELLCO DRILL Bohrausrüstungen GmbH: „Wir haben die Messe genutzt um die Kontakte zu unseren nationalen Bestandskunden zu pflegen. Das ist wichtig; viel wichtiger war uns aber, dass wir, anders als auf Fachmessen sonst, hier ganz neue Perspektiven für internationales Geschäft entwickeln konnten. Interessenten hatten wir beispielsweise aus Südamerika und Russland. Wir werden – um es konkret zu sagen – in Argentinien ein Angebot für eine Bohranlage abgeben. Das russische Unternehmen hatte uns am Dienstag hier auf der Messe besucht und war direkt am Mittwoch in Stendal in unserem Unternehmen, um sich vor Ort von unserer Leistungsfähigkeit und den Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu überzeugen."Auch die dGw Gummiwerke AG aus Tangermünde verzeichneten sehr konkrete Anfragen eines chinesischen Unternehmens. Dr. Claus Gernert: „Nach unserer Teilnahme an einem deutsch-chinesischen Wirtschaftsforum konnten wir bereits zweimal Gespräche mit einem potenziellen chinesischen Kunden führen".Bei JS Lasertechnik konnte ein Kontakt, der auf der HANNOVER MESSE 2016 entstanden war, vertieft werden. Das Unternehmen hatte danach mehrere kleine Spezialaufträge für eine Schweizer Firma bearbeitet. Jetzt könnte sich das Volumen der Zusammenarbeit vergrößern, hofft Mats-Milan Müller, Marketingbeauftragter von JS Lasertechnik.Ob und wann messbare Auftragsvolumina aus diesen Kontakten zu realisieren sein werden, wird sich nach den Erfahrungen der Unternehmen erst in den kommenden ein bis zwei Jahren zeigen.Ein Nebeneffekt der Messepräsenz war die Vernetzung der Aussteller aus Sachsen-Anhalt untereinander: Das trifft nicht nur auf die Unternehmen des Gemeinschaftsstandes zu – die bei Spezialaufträgen in den Bereichen Umformtechnik, Drehen, Fräsen und Bohren zukünftig die Zusammenarbeit suchen werden. Aktiv wurde auch der Kontakt gesucht zu den Einzelausstellern und zu den Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Start-ups am mitteldeutschen Forschungsstand.Sachsen-Anhalt auf der HANNOVER MESSE 2017 - alle Informationen: <a href="www.investieren-in-sachsen-anhalt.de/hannover-messe-2017">www.investieren-in-sachsen-anhalt.de/hannover-messe-2017</a>



