Einen Tag Arbeitsluft bei Seppeler schnuppern

Die Berufswahl ist für junge Menschen heutzutage gar nicht mehr so leicht - schließlich gibt es unzählige Möglichkeiten und Ausrichtungen. Ganz nach dem Motto "Probieren geht über Studieren" öffneten die zur Seppeler Gruppe gehörenden Rietbergwerke gestern im Rahmen des Girls' & Boys' Day die Türen und ließen neugierige Schülerinnen und Schüler einen Tag Arbeitsluft in der Feuerverzinkerei schnuppern.Das bundesweite Orientierungsprojekt wird auch "Zukunftstag" genannt. In den Rietbergwerken durften die Schülerinnen und Schülern ab der 5. Klasse deshalb gestern einen Tag lang ihre potenzielle Zukunft erleben und in die Rolle eines typischen Ausbildungsberufes in der Feuerverzinkerei schlüpfen, wie dem Industriemechaniker oder der Fachkraft für Metalltechnik. Die begeisterten Schülerinnen und Schüler hatten die Möglichkeit, zusammen mit Ausbildungsleiter Joachim Vennewald im Laufe des Tages das Unternehmen hautnah kennenzulernen und in verschiedene Bereiche reinzuschnuppern. In der Lehrwerkstatt konnten die Schulkinder anschließend auch erste eigene praktische Erfahrungen sammeln. Gemeinsam mit Auszubildenden der Rietbergwerke bauten sie unter Anleitung eine eigene kleine Dampflok. Dafür mussten die Kleinen auch selbst Hand anlegen: Die Teile wurden gefeilt, geschnitten, gebohrt, gebogen und anschließend montiert. Die Dampfloks Marke Eigenbau durften natürlich als Andenken mit nach Hause genommen werden.Joachim Vennewald war nach dem spannenden Tag sehr zufrieden: "Man hat den Kindern angesehen, dass es ihnen Spaß gemacht hat - das ist das wichtigste für uns. Ich denke dieser besondere Tag ist eine super Chance den Kindern einen Einblick in unsere Welt zu geben und ihnen zu helfen sich zu orientieren. Und wer weiß - vielleicht konnten wir in dem ein oder anderen ja die Leidenschaft für das Feuerverzinken wecken."



Bildinformation: Schülerinnen und Schüler durften bei Seppeler erste praktische Erfahrungen sammeln (Bildquelle: Seppeler Gruppe)