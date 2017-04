SonntagsChor Rheinland-Pfalz meets Singoritas

(fair-NEWS)

Am Sonntag, dem 7. Mai, treffen sich der SonntagsChor Rheinland-Pfalz und die Singoritas aus Ingelheim zu einem gemeinsamen Benefiz-Chorkonzert für Kinder aus sozial schwachen Familien. Das Konzert ist zugleich das Eröffnungs-Chorkonzert für das neue WBZ, Neuer Markt 3. Konzertbeginn ist um 17:00 Uhr, der Eintritt ist frei."Stimmen der Herzen", so lautet das Motto auch 2017, unter dem der SonntagsChor Rheinland-Pfalz im ganzen Bundesland, als Konzertpartner von Lotto Rheinland-Pfalz auftritt und Spenden für Kinderprojekte in Rheinland-Pfalz sammelt. Die Konzertveranstaltungen geben die 60 chorerfahrenen Sängerinnen und Sänger des bisher einzigen landesweiten Auswahlchores stets gemeinsam mit musikalischen Partnern - Freunden - vor Ort. Am 7. März sind dies die Singoritas Ingelheim unter der Leitung von Christel Bieger.Chor. Musik. Begeistert."Diese beiden Ensembles gehören wahrscheinlich zu den Besten in Rheinland-Pfalz", begeistert sich der Schirmherr, Ingelheims Oberbürgermeister Ralf Claus, für das gemeinsame Benefizkonzert und weiß: "Im November des letzten Jahres haben beide Chöre das Leistungssingen rheinland-pfälzischer Chöre mit Bestnoten abgeschnitten. Die Akteure werden den Zuschauern Chormusik in begeisternder und mitreißender Form präsentieren. Primäres Ziel soll an diesem Tag aber natürlich sein, einen wirklich ansprechenden Spendenbeitrag für die ,Initiative Kinderglück' zu sammeln. Darüber hinaus sehen sich die Sängerinnen und Sänger als Botschafter für das Singen im Chor. Sie wollen anstecken und deutlich zeigen, dass das Chorsingen unendlich viel Spaß macht.""Kindern ein Lächeln schenken""Die "Initiative Kinderglück" wird auch im Jahr 2017 die Spendenerlöse an Kinderprojekte in Rheinland-Pfalz weiterleiten", erläutert SonntagsChor-Manager Werner Mattern das Anliegen der Initiative, deren Schirmherrin die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer ist. Unter dem Aktionsmotto "Kindern ein Lächeln schenken" widmet sich die "Inititiative Kinderglück" der Lotto Rheinland-Pfalz - Stiftung in diesem Jahr vorrangig der Linderung von Kinderarmut in Rheinland-Pfalz.Das ganze Jahr "on Tour" für die gute SacheNach dem Konzert in Ingelheim ist der SonntagsChor Rheinland-Pfalz am 16 bis 18. Juni in Berlin zu Gast. Das nächste Benefizkonzert wird der Chor am 24. Juni in Böbingen bei Landau veranstalten, bevor die Sängerinnen und Sänger in die verlängerte Konzertpause gehen.Eine stets aktualisierte Übersicht, mit Beschreibungen zu den weiteren Terminen 2017 vom SonntagsChor Rheinland-Pfalz, erhält man auf der Seite www.sonntagschor.de oder in der kostenlosen SonntagsChor-App, die für Android und iOS in den entsprechenden App-Stores zur Verfügung steht. März Kurtscheid/Ww., Benefiz-Chorkonzert07. Mai Ingelheim/Rhein, Benefiz-Chorkonzert16. bis 18. Juni Berlin, Konzertreise24. Juni Böbingen/Pfalz, Benefiz-Chorkonzert24. Sept. Otterberg/Pfalz, Benefiz-Chorkonzert05. Nov. Vallendar/Rhein, Projektchor "Franziskusmesse" (Uraufführung)09. bis 12. Nov. Rom, Konzertreise Projektchor "Franziskusmesse"03. Dez. Trier, Benefiz-Chorkonzert mit Django ReinhardtCHOR. MUSIK. BEGEISTERT.Der SonntagsChor Rheinland-Pfalz wurde im November 2010 - damals als "SWR SonntagsChor" - im Rahmen einer landesweiten Initiative durch den Südwestrundfunk Rheinland-Pfalz und der Landes-Chorverbände Rheinland-Pfalz und Pfalz ins Leben gerufen. Die rund 60 chorerfahrenen, hochmotivierten Amateursängerinnen und -sänger vom heutigen SonntagsChor Rheinland-Pfalz wurden seinerzeit aus über 600 Bewerbern, in mehreren Durchläufen, nach festgelegten Kriterien ausgewählt. Dieses Auditionverfahren gilt auch heute für neue Chormitglieder.Musikalisch begleitete der SonntagsChor Rheinland-Pfalz prominent besetzte Rundfunk- und TV-Produktionen des SWR. Eigene Konzerte und Projekte stehen natürlich ebenso auf dem Programm des bisher EINZIGEN wirklich LANDESWEITEN Auswahlchores.Besonders im sozialen Bereich zeigt der SonntagsChor Rheinland-Pfalz heute sein Engagement: ob als musikalischer Partner der SWR-Kinderhilfsaktion "Herzenssache" oder als Konzertpartner der "Initiative Kinderglück" der Lotto Rheinland-Pfalz - Stiftung. Die Benefizkonzerte werden in Zusammenarbeit mit Chören, musikalischen Gästen und Partnern aus den Kreis-Chorverbänden in Rheinland-Pfalz gestaltet.Die Sängerinnen und Sänger des Meisterchores 2016 im Chorverband Rheinland-Pfalz - die in ALLEN Regionen des Bundeslandes Rheinland-Pfalz beheimatet sind - verstehen sich als musikalische Botschafter des Chorverbandes und des Landes Rheinland-Pfalz sowie der chorsängerischen Kultur des ganzen Bundeslandes. Das Repertoire des SonntagsChores ist daher auch auf keine musikalische Stilrichtung festgelegt. Sein Anliegen ist vielmehr, im "Crossover" einen breiten Querschnitt durch alle Bereiche der Chormusik vorzustellen.Seit 2013 ist der SonntagsChor Rheinland-Pfalz, der von Mario Siry geleitet wird, ein Referenzchor des Chorverbandes Rheinland-Pfalz und wird unterstützt von der "Lotto Rheinland-Pfalz GmbH". Der Chor war im Jahr 2014 zum "Deutschen Engagementpreis" nominiert. Seit November 2016 ist der SonntagsChor "Meisterchor im Chorverband Rheinland-Pfalz".Die Singoritas, das sind sieben singfreudige "Fräuleins" aus Ingelheim am Rhein, die seit mehreren Jahren, bei vielen Gelegenheiten, ihre bunte Mischung aus Rock, Pop und Jazz zum Besten geben. Dabei geht es meistens um eines der wichtigsten Themen überhaupt: die Liebe. Denn bei diesem Thema sind sie - nach eigenem Bekunden - wahre Expertinnen.Darüber hinaus kennen sich die Singoritas natürlich auch in anderen Dingen bestens aus: bei zukünftigen Ehemännern oder Männern, die vom Himmel fallen, mit Engeln, Sahne, künftigen Ex-Freundinnen, Chili con Carne oder heranwachsenden Söhnen.... Kaum etwas, wozu die Singoritas nichts zu sagen bzw. zu singen hätten - ob a cappella, mit Klavier- oder Bandbegleitung, mit neuen und in älteren Liedern. Auch unbekannte Perlen und solche Lieder, die einfach jeder mitsingen kann. Und Mitsingen ist auch ausdrücklich erwünscht!In ihren Anmoderationen stellen die Singoritas immer den Bezug zum wahren Leben her. Spätestens da merkt dann auch jede(r) im Publikum, dass die Damen mit allen 14 Beinen fest im Leben stehen - und vor allem den Humor nicht verloren haben.Die Singoritas arbeiten gerne mit Stereotypen - solchen über Männern und solchen über Frauen - obwohl sie natürlich genau wissen, dass es im wahren Leben oft ganz anders aussieht. Und wo die vielen Schuhe herkommen, die sie manchmal bei der Bühnendeko verwenden, muss Frau ja niemandem verraten...



Bildinformation: Der SonntagsChor Rheinland-Pfalz 2017. (Bildquelle: V. Bewersdorff)