Mit LIAPLANÃ® auf der Immobilienmesse: Hausbau - Wohneigentum & Energie in Berlin am 6. und 7. Mai 2017

Wir laden alle unsere Kunden wieder ein, uns auf in den neuen Ausstellungsräumen der Berliner Immobilienmesse zu besuchen. Die Messe steht unter dem Motto <a href="www.messe-hausbau.de/">"Hausbau - Wohneigentum & Energie"</a> und wird wieder viele spannende Themen rund um die eigene Immobilie präsentieren.Gemeinsam mit unserem Partnerunternehmen "Mein Haus Bausysteme" aus Nauen stellen wir Ihnen die vielen Vorteile der LIAPLAN®-Produkte vor und informieren Sie über aktuelle Themen zum nachhaltigen und energieeffizienten Bauen sowie zu Fördermöglichkeiten über die kfw-Bank. Das Team um den Geschäftsführer Dirk Ullrich der "Mein Haus Bausysteme" GmbH erläutert, wie das Unternehmen Bauherren vom Selbstbauhaus bis zum Schlüsselfertigbau unterstützt und begleitet.Detaillierte Informationen zu den Produkten von LIAPLAN® sowie zum Baustoff Leichtbeton erhalten Sie nicht nur am Messestand, sondern auch bei unserem Fachvortrag am Sonntag um 17:00 Uhr. An unserem Stand erhalten Sie Gutscheine für eine Werkbesichtigung in unserem Produktionswerk, wo Sie sich live die LIAPLAN®-Stein-Produktion anschauen können. Den Gutschein können Sie sich <a href="https://www.liaplan.de/Werkbesichtigung/Gutschein2017_Liaplan.pdf">hier</a> auch schon im Download ausdrucken. Wir würden freuen uns, Sie bei uns am Stand 46 begrüßen zu dürfen! <a href="https://goo.gl/images/DbYp98">Ihr LIAPLAN - Team</a>.Weitere Infos finden Sie unter <a href="https://www.liaplan.de">www.liaplan.de</a>.



Bildinformation: Immobilienmesse: Hausbau in Berlin