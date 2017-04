Langanhaltender Schutz vor Insektenstichen mit biorepell active horse protect

(fair-NEWS)

(Siegen, April, 2017) Eine Kombination aus natürlichen Substanzen macht biorepell active horse protect zu einem langanhaltenden Schutz vor Insektenstichen von Kriebelmücken, Bremsen, Mücken oder Bissen von Zecken. Bei einem bestehenden Sommerekzem hat das praktische Triggerspray eine kühlende, beruhigende und pflegende Wirkung.Mit biorepell active horse protect ist es gelungen, natürliche Substanzen für einen erfolgreichen Insektenschutz bei Pferden nutzbar zu machen. Die einzigartige Kombination aus den Bestandteilen der Blätter des Zitroneneukalyptus, fünf natürlichen Ölen und einem Trägerstoff aus der Kosmetikindustrie ohne Wasser und Alkohol macht die hervorragende Wirkung aus. Das Spray überdeckt nicht – wie viele andere handelsübliche Produkte – den Geruch des Pferdes, sondern verwirrt die Geruchsorgane der Insekten. So lassen sich die Mücken und Bremsen gar nicht erst auf den ungeschützten Hautpartien der Pferde nieder, um dort Blut zu saugen und im schlimmsten Fall sogar Entzündungen hervorzurufen. Auch deutlich weniger Fliegen sind auf den Pferden zu finden.biorepell active horse protect wird einfach auf das Fell aufgesprüht. An empfindlichen Stellen wie Schleimhäuten oder in Augennähe sollte es entweder mit einem weichen Lappen oder einem Schwamm aufgebracht werden. Die Wirkung beträgt ca. acht Stunden. Das Produkt ist wasserlöslich und kann ausgebürstet oder abgewaschen werden. Nach Regen oder starkem Schwitzen sollte biorepell active horse protect rechtzeitig nachgesprüht werden, um den Schutz gegen Insekten zu erhalten.Die verwendeten Öle wirken nachweislich kühlend und lindernd bei Juckreiz und sorgen für eine schnellere Wundheilung. So wird die Infektionsgefahr bei auftretenden Scheuerstellen gesenkt. Das Fell wird aktiv gegen Sonnenstrahlung geschützt, das Deckhaar bleicht nicht aus uns sieht auch am Ende des Sommers noch glänzend aus. biorepell active horse protect ist ab sofort in der Sprühflasche mit 500 ml zu 24,95 Euro verfügbar. Zusätzlich erhält jeder Käufer bis auf weiteres die praktische 100 ml Flasche für unterwegs gratis dazu.Weitere Informationen unter www.biorepell.horse