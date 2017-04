BrainChip, Inc. gibt Engagement in Zivilüberwachungsversuch mit der Französischen Nationalen Polizeibehörde in Toulouse bekannt

(fair-NEWS)

(Mynewsdesk) ALISO VIEJO, Kalifornien, USA -- (Marketwired) -- 04/28/17 -- Die BrainChip Holdings Ltd. (ASX: BRN), (?BrainChip" oder ?das Unternehmen"), ist ein führender Entwickler von Software- und Hardware-beschleunigten Lösungen für fortgeschrittene künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Das Unternehmen hat eine revolutionäre neue Spiking Neuron Adaptive Processor (SNAP) Technologie entwickelt, die genau wie das menschliche Gehirn selbstständig lernen und Informationen entwickeln und assoziieren kann. Die proprietäre Technologie ist schnell, vollständig digital und verbraucht sehr wenig Energie. Zielmärkte umfassen die zivile und kommerzielle Überwachung sowie maschinelles Lernen.Das Unternehmen gab bekannt, dass es eine Protokoll-Evaluierungsvereinbarung mit der nationalen Polizeibehörde in Toulouse unterzeichnet hat. Die Behörde in Toulouse wurde von den französischen nationalen Polizeibehörden in Paris beauftragt, eine Evaluierung der fortgeschrittenen forensischen Videoanalysetechnologien durchzuführen, deren Ziel es ist, die zur Aufklärung von Verbrechen benötigte Zeit und Arbeitskraft zu reduzieren.Die nationale Polizeibehörde in Toulouse wird die BrainChips SNAPvision-Technologie evaluieren, die es den Strafverfolgungsbeamten ermöglicht, Terabytes von aufgezeichnetem Videomaterial schnell zu scannen, um nach identifizierenden Merkmalen wie Gesichter, Körperformen und Kleidungsmuster zu suchen. Die einzigartige Technologie von BrainChip basierend Spiking neuronalen Netzwerken ermöglicht eine sofortige Ausbildung auf dem Gebiet über das Netzwerk, damit es dafür verwendet werden kann, eine Vielzahl unterschiedlicher Objekte und Muster zu identifizieren. Diese Technologie ist für die Nutzung mit verrauschten Videoüberwachungssystemen mit geringer Auflösung gut geeignet.Inspector Jean-Francois Lespes, Chef der Abteilung für Straftaten bei der nationalen Polizeibehörde in Toulouse, erklärte: ?Wir sind mit BrainChip eine erfolgreiche Partnerschaft eingegangen, um bei einigen früheren Ermittlungen zu helfen. Mit diesem neuen Evaluierungsprotokoll werden wir die SNAPvision-Lösung für unsere Ermittlungserfordernisse umfassend nutzen und evaluieren können."Robert Beachler, Senior Vice President of Marketing and Business Development von BrainChip fügte hinzu: ?Wir freuen uns über den Abschluss dieser Vereinbarung sowie über die Zusammenarbeit mit der nationalen Polizeibehörde in Toulouse, um die Effizienz unserer Lösung und die Art und Weise, wie sie die Ermittlungen, Erkennung und Verfolgung von Verbrechern beschleunigt, zu demonstrieren."Über die BrainChip Holdings Ltd. (ASX: BRN) Die BrainChip Holdings Ltd. ist ein führender Anbieter von Software- und Hardware-beschleunigten Lösungen für fortgeschrittene künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Der proprietäre Spiking Neural Networking Processor (SNAP) lernt selbstständig mit einer kleinen Stichprobe und liefert Echtzeit-Informationen für die Datenanalyse und Videoprozessor-Anwendungen. Das Unternehmen bietet Software- und Hardware-Lösungen an, die die Hochleistungsansprüche in Zivilüberwachungs-, Gaming-, Gesichtserkennungs- und visuellen Überwachungssystemen erfüllen.Kontaktinformationen:Robert Beachlerbbeachler@brainchipinc.com+1 (949) 330-6750Ansprechpartnerin für Investoren:Laura Guerrant-OiyePrincipalGuerrant Associateslguerrant@guerrantir.com+1 (808) 960-2642=== BrainChip, Inc. gibt Engagement in Zivilüberwachungsversuch mit der Französischen Nationalen Polizeibehörde in Toulouse bekannt (Bild) ===Shortlink:<a href="http://shortpr.com/o5kwg8" title="http://shortpr.com/o5kwg8">http://shortpr.com/o5kwg8</a>Permanentlink:<a href="www.themenportal.de/bilder/brainchip-inc-gibt-engagement-in-zivilueberwachungsversuch-mit-der-franzoesischen-nationalen-polizeibehoerde-in-toulouse-bekannt" title="www.themenportal.de/bilder/brainchip-inc-gibt-engagement-in-zivilueberwachungsversuch-mit-der-franzoesischen-nationalen-polizeibehoerde-in-toulouse-bekannt">www.themenportal.de/bilder/brainchip-inc-gibt-engagement-in-zivilueberwachungsversuch-mit-der-franzoesischen-nationalen-polizeibehoerde-in-toulouse-bekannt</a>



Bildinformation: BrainChip, Inc. gibt Engagement in Zivilüberwachungsversuch mit der Französischen Nationalen Polizeibehörde in Toulouse bekannt