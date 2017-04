(fair-NEWS)

(Essen) –Der Kampf gegen die Massentierhaltung ist eines der Kernthemen des Messeauftritts der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) Nordrhein-Westfalen auf der FAIRGOODS in Essen, die vom 6. bis 7. Mai stattfindet. Der Messestand der ÖDP steht ganz im Zeichen des Landtagswahlkampfes in Nordrhein-Westfalen. Die ÖDP wird in ihrem Messestand auch auf die Gefährdung durch multiresistente Keime und deren Entstehen durch die Massentierhaltung aufmerksam machen. „Massentierhaltung abschaffen“ lautet daher eine der Forderungen der ÖDP.In der Massentierhaltung werden sehr große Mengen Antibiotika zur Bekämpfung von Infektionen vor allem vorbeugend, also an gesunde Tiere, verabreicht. Diese sehr hohen Dosen von Antibiotika führen zunehmend bei den Tieren zu Antibiotika-Resistenzen. Die resistenten Keime übertragen sich über das Fleisch zum Menschen.Über die Gülle werden weiterhin Killerbakterien auf den Anbauflächen verbreitet und gelangen damit auf Obst und Gemüse, aber auch ins Grundwasser. Auch auf Menschen, die in der Massentierhaltung tätig sind, werden diese Keime infiziert. Diese geben dann die Keime auch an andere Menschen weiter.Die resistenten Keime gelangen so auf mehreren Wegen zu immer mehr Menschen. Auch wenn diese keine Krankheitssymptome zeigen, dienen sie dennoch als Überträger. Werden die Keime dann auf geschwächte, kranke, verletzte oder frisch operierte Menschen übertragen, sind die gängigen Antibiotika meist wirkungslos. Multiorganversagen mit Todesfolge ist häufig die Folge. Wenn derartige Keime in Krankenhäusern auftreten, spricht man von „Krankenhauskeimen“. Da diese aber ihre Ursache im hemmungslosen Antibiotikaeinsatz in der Massentierzucht haben, sollte man korrekter von „Massentierzuchts-Keimen“ sprechen.Die FAIRGOODS Messe in Essen ist eine Messe für nachhaltigen Lebensstil.Zahlreiche Aussteller präsentieren auf der FAIRGOODS- Messe Essen alltagstaugliche Lösungen, die Freude bereiten, kreativ gedacht sind und überraschen. Das Angebot umfasst dabei regionale Bio-Vielfalt, ethische Finanzen, grüne Mode, Gesundheit und Ernährung, zukunftsfähige Mobilität, Green Living, Shareconomy, erneuerbare Energien, faire ökologische Weine sowie nachhaltiger Tourismus.Wir würden uns sehr freuen, Sie am Stand der ÖDP begrüßen zu können.



Bildinformation: Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) Nordrhein-Westfalen