Mein eigener Pool, Spa, Badefreude, Schwimmen und einfach realisierbar

(fair-NEWS)

Landsberg - Wer hätte nicht gern einen eigenen Swimmingpool, schwimmen, baden, abkühlen oder mit den Kids im Wasser herumtollen, ein Pool ist was Feines. Ein Pool veredelt Heim und Garten, erhöht durch seine Exklusivität den Wert einer Immobilie und steigert die Lebensqualität. Ein Pool ist immer etwas Besonderes und Wasser zieht uns Menschen magisch an, vor allem die Jüngsten, sie lieben Wasser und sind oft nur schwer wieder ins Trockene zu bringen. Video: <a href="https://youtu.be/PT-kEhru4ak">https://youtu.be/PT-kEhru4ak</a> .Ein individueller Swimmingpool für jedermannEin ganz persönlicher Swimmingpool, das hat was. Der große Traum vom perfekten Eigenheim mit eigenem Swimmingpool im Garten, oder im Haus kann in der heutigen Zeit leicht realisiert werden. Entspannte und vergnügte Freizeitgestaltung im Schwimmbecken für die ganze Familie, und das rund um die Uhr, ist in der heutigen Zeit für jeden Hausbesitzer möglich. Die Kosten sind in den letzten Jahren überschaubar geworden und die Kunststofftechnik ist weit fortgeschritten. Ein individueller Swimmingpool kann inzwischen in jeder gewünschten Farbe und Form fix und fertig installiert werden.Das Unternehmen HL Kunststofftechnik (<a href="http://pool24.shop/">http://pool24.shop/</a>) hat das Know-How für das Pool-Erlebnis, die Spezialisten in Sachen Kunststoffpools haben für jeden Anspruch das passende Schwimmbassin. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie sich einen Swimming Pool auf der Dachterasse Ihres Penthauses wünschen oder einen Whirlpool im Schlafzimmer. Die heutige Fertigungstechnik erlaubt es, ganz spezielle Wünsche Realität werden zu lassen. Sämtliche Swimmingpools sind UV-beständig und Osmose-sicher. Das bedeutet konkret für Sie: Farbausbleichungen oder Undichtigkeiten gehören der Vergangenheit an. Somit steht einem jahrelangen Badespass nichts mehr im Weg.Die Fragen die Poolplaner bewegen- Kann auch ich mir einen Swimmingpool leisten? In der heutigen Zeit kann man sagen, dass die Investition für einen Swimmingpool überschaubar ist. Natürlich kommt es dabei auf Größe, Ausführung und eventuelle Extras an. Aber grundsätzlich ist ein Swimmingpool heute schon für jeden finanzierbar.- Was muss ich dafür tun? Sie müssen vorab gar nichts tun. Der erste sinnvolle Schritt für Sie, ist die Gratis Expertise anzufordern. Dann erhalten Sie alle wichtigen Informationen abgestimmt auf Ihre persönliche Situation.- Wie lange dauert es bis zur Fertigstellung? In der Regel dauert es von der ersten Planung bis zur Fertigstellung ca. 4 Wochen. Das hängt ganz davon ab welche besonderen Anforderungen Ihr individueller Swimmingpool stellt. Wir haben aber auch schon Projekte in 2 Wochen fertig gestellt.- Kann ich tatsächlich jede Farbe auswählen? Das mit den Farben ist kein Werbegag. Sie könnten sich im Extremfall einen pinkfarbenen Swimmingpool mit Swarowski Steinchen aussuchen. Wählen Sie Ihre Wunschfarbe und Sie bekommen Ihren Pool in Ihrer Lieblingsfarbe geliefert.Ihr Schwimmingpool ist schon fast fertigEin individueller Swimmingpool aus Kunststoff passt sich den baulichen Gegebenheiten Ihres Eigenheims an. Dadurch können Umbaumaßnahmen vermieden werden. In der Regel dauert es von der Planung bis zur fertigen Installation weniger als 4 Wochen. Wir haben auch schon Projekte in 2 Wochen fertig gestellt.Für Unternehmer und Vertriebsprofis bietet das Unternehmen, auch ein excellentes Lizenzkonzept an. Durch die Lizenzerwerbung sichern sich die Vertriebspartner ihr eigenes Gebiet, in dem Sie alleine die Pools anbieten und vermarkten. Der Sommer steht vor der Tür und viele freuen Sich bereits auf den Sprung ins kühle Nass, als Lizenzpartnernutzen sie unser Sprungbrett um Menschen ihren Traum vom eigenen Pools und einen optimalen Badespass zu realisieren. Video dazu <a href="https://youtu.be/3sWUQgHQHLk">https://youtu.be/3sWUQgHQHLk</a> (Ende)



Bildinformation: HL Kunststofftechnik GmbH (Bildquelle: Fotolia: HL Kunststofftechnik)