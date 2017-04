(fair-NEWS)

Auf dem Grundstein der Eventlocation "HIGH-MOVES, Kletterhalle Bensheim" steht der Spruch "Gemeinsam ans Ziel", welcher gerne als Leitsatz für das Team von HIGH-MOVES verstanden werden darf. Ein Leitsatz in dem viel mehr steckt als nur drei Worte.Fest steht: Ein gut ausgebildetes Team mit grundlegenden Soziallkompetenzen, welches stetig handlungsorientierte Abläufe trainiert und die Stärken der einzelnen Personen motiviert einsetzt, wird bestmögliche Ergebnisse abliefern.Solche gut eingespielten Teams bzw. kompetenzorientierte Handlungsweisen sind heutzutage keine Selbstverständlichkeit für Unternehmen. Der demografische Wandel wird für viele Firmen immer deutlicher spürbar. Der daraus resultierende Fachkräftemangel in fast allen Branchen führt dazu, dass es mittlerweile für Personaler und Führungskräfte zu einer größeren Herausforderung geworden ist effizient arbeitende Teams zusammenzustellen. Umso wichtiger ist es, dass Unternehmen stetig in Aus- und Weiterbildung sowie in diverse Incentives investieren und somit ihre Mitarbeiter an die eigene Firma binden. Daher rücken Teamtrainings bzw. Teambuildings und Sozialkompetenztrainings immer mehr in den Fokus von erfolgreichen Firmen. Ganz nach dem Motto "man erntet was man sät".An dieser Stelle kommt die Eventlocation "HIGH-MOVES, Kletterhalle Bensheim" ins Spiel, welche sich in den vergangenen 10 Jahren immer eingehender auf verschiedene Firmenevents spezialisiert hat und mittlerweile aus der Erfahrung von über 700 Events profitiert. Die Programme von HIGH-MOVES sind nicht von der Stange und werden individuell den Wünschen der Kunden angepasst. So gibt es unter Anderem auch diverse Schulungen für Auszubildende, in denen die Schwerpunkte auf soziale Kompetenzen und auf die Entwicklung von persönlichen Stärken ausgerichtet sind. Programme betreffend Teamtraining werden fast in jedem Fall auf die Anforderungen der jeweiligen Gruppe maßgeschneidert, so dass sich die Ergebnisse eines Teamtrainings bestmöglich in den Arbeitsaltag übertragen lassen.Ein gemeinsames "besonderes Erlebnis" stärkt jedes Gruppengefüge! Als Team erfolgreich zu sein und ein Ziel positiv motiviert zu erreichen, wird jedes Team stärken und als ewige Erinnerung in den Köpfen jeder einzelnen Person erhalten bleiben. Umso deutlicher solch erlebte Emotionen gezeigt und verstanden werden können, desto erfolgreicher kann daraus in den Arbeitsaltag reflektiert werden.Solche Erlebnisse zu fördern hat sich das Team von HIGH-MOVES zum Ziel gemacht. Die Anlage der Kletterhalle Bensheim, bietet fast grenzenlose Möglichkeiten für Events bei denen das "besondere Erlebnis" gezielt gefördert werden kann. Egal ob Teamtraining am Boden, im Seminarraum, im Niederseilgarten, beim Klettern an der Kletterwand oder im Hochseilgarten ... eine Eventplanung ist in dieser Anlage absolut wetterunabhängig möglich.Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link:<a href="https://www.kletterhalle-bensheim.de/events-firmenevents/"> www.kletterhalle-bensheim.de/events-firmenevents/</a>