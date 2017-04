(fair-NEWS)

Beim "Annabella Flaschka Pokal" in Augsburg waren die Anforderungen an die Teilnehmer 2017 hoch angesetzt:Brautschmuck für eine zugeloste Braut, von der jeder ein Foto bekam, Strauß, der die Persönlichkeit eines/einer Bekannten widerspiegeln soll und dazu ein frühlingshaftes Gesteck in freier Technik.Unter den Augen des begeisterten Fachpublikums und vieler Fans agierten die acht Teilnehmerinnen in den perfekt vorbereiteten Räumlichkeiten von FleuraMetz und Krapp Floristik in Augsburg.Am Nachmittag des 25.März entstand nach spannendem Wettkampf, der von Erko Feigl kurzweilig kommentiert wurde, eine beeindruckenden Präsentation. Verena Köpf hat sich gegen das Wettbewerbsfeld mit 273 Punkten durchgesetzt. Die glückliche Siegerin ist angehende Floristin bei Schön Floristik in Steingaden und darf sich zusammen mit ihrer Chefin über eine Reise zu FleuraMetz nach Holland freuen. Magdalena Keiß von "die Blumenbinderei" aus Wertingen wurde Zweite mit 268 Punkten und hat ein Ticket zum Weihnachts-Seminar von Krapp Floristik mit Starfloristin Ulrike Weißhaupt-Schuster gewonnen.Den dritten Platz hat sich Kim Schauber von Pflanzen Spengler aus Dillingen mit 261 Punkten gesichert und gewann ein interessantes Fachbücherpaket.Dank der Unterstützung der Sponsoren gab es viele weitere Preise, über die sich alle Teilnehmerinnen sehr freuten.Als "wunderbare Gelegenheit, für Abschlussprüfung und Tagesgeschäft zu proben" schätzt Barbara Storb, FDF Geschäftsführerin diesen Wettbewerb ein. Als berufsständische Interessenvertretung der FloristFachgeschäfte in Bayern organisiert der FDF diese Jugendwettkämpfe jedes Jahr und gibt dabei dem engagierten Berufsnachwuchs eine außerordentliche Chance zur Profilierung.Der Pokal für Auszubildende und Gehilfen im 1.Jahr hat beim FDF Bezirksverband Schwaben-Mitte seit 1993 Tradition. Er wurde vom Ehrenmitglied des Verbandes Annabella Flaschka aus Augsburg gestiftet. Dieses Jahr überreichte die Enkelin Luca Flaschka den begehrten Preis.FDF Contest 2017 wird von FleuraMetz, Krapp Floristik & Blumen u. Gartenbau Ritter unterstützt.



Bildinformation: Annabella Flaschka-Pokal 2017