SGV-G Technologie für Jachten, Yates, Trawler und alles was schwimmt.

(fair-NEWS)

30.04.2017 Travemünde: Pressemitteilung von der GIGA THOR S.A.Es ist doch sehr lästig, wenn man eine tolle Yacht hat und dann in einem Hafen vor Anker gehen muss, der dafür bekannt ist, dass man dort alles stiehlt was nicht niet- und nagelfest ist. So wie im schlimmsten Fall in Somalien, wo man auch noch um sein Leben fürchten muss. =Nur um zu bunkern. Aber da gibt es jetzt Abhilfe. Die SGV-G Technologie der GIGA THOR S.A. erlaubt eine Reise um die Welt ohne irgendwo bunkern zu müssen. Allerdings ist der Einstieg in diese Technologie nicht gerade billig, denn man muss auf die Dieselgeneratoren verzichten und auf Strom umrüsten. Doch heutzutage gibt es fantastische E-Motore, die besser als die bisherigen Dieselmotore sind und leiser und sauberer. Wenn man davon zwei an Bord hat, kann eigentlich nichts mehr schief gehen und Sie laufen nur noch in Häfen ein, die Ihnen zusagen und die es wert sind, dass man sie kennt. SGV-G heisst die Technologie. Dr.WWH



Bildinformation: SGV-G GIGA THOR S.A.