Frühjahrsputz für Ihre CDs und DVDs mit platzsparenden 3-in-1 Hüllen

Jeder hat sie zu Hause im Schrank - Musik und Software CDs, Spiele DVDs und BluRay Filme. Und das alles nimmt viel Platz weg, denn die Hüllen sind relativ dick.Mit den neuen Kronenberg24 3-in-1 XXL Hüllen ist es jetzt endlich möglich, all diese Formate platzsparend übersichtlich und sicher in einer hochwertigen Formathülle aufzubewahren.Das doppelseitige Design im extrabreiten Spezialformat ermöglicht es, neben der Vorder- oder Rückseite des Covers auch das Rückenteil mit oft wichtigen Informationen vorne direkt vorne sichtbar zu machen.Und das Format der Hüllen ist auch perfekt für die verschiedenen Grössen der Papiereinleger von CD, DVD und Blu Ray geeignet.Mit den Kronenberg24 3-in-1 XXL Hüllen benötigen Sie meist weniger als 25% des Platzes im Vergleich zu Standardhüllen."Die Idee zur Entwicklung der Kronenberg24 3-in-1 XXL Hüllen entstand, als wir die Berge von CD Hüllen, DVD Boxen und jetzt auch noch BluRay Verpackungen bei uns sahen", berichtet Frau Kronenberg, Geschäftsführer von Kronenberg GmbH, "Wir wollten die Medien nicht wegwerfen und haben eine platzsparende Möglichkeit gesucht, alle diese Formate in einer Verpackung unterzubringen. Damit war die Idee zur 3-in-1 XXL Hülle geboren."Die mit 190mm Höhe und 173mm Breite extrabreiten Hüllen bieten vorne Platz für DVD, Blu Ray oder CD Cover Seiten. Hinten ist Platz für bis zu 2 Disks und andere Teile wie Einleger, Booklets oder weitere Papiere.Innen sind die Kronenberg24 3-in-1 XXL Hüllen mit schwarzem Sicherheitsvlies ausgestattet. Damit können die Disks nicht ankleben und das Vlies hat auch einen Reinigungseffekt, da etwa Staubpartikel darin hängen bleiben.Zusätzlich sind die Hüllen mit einer Mehrfach Standardlochung versehen, sodaß sie in allen gängigen Heftern und Ordnern problemlos archiviert werden können.Ideal sind auch die Kronenberg24 DIN-A5 Ordner und die Kartonarchivbox.Weitere Produktinformationen unter <a href="www.binderstudio.de"> www.binderstudio.de</a> Kronenberg24 3-in-1 XXL Hüllen sind unter anderem erhältlich bei Amazon, Yatego oder direkt unter www.kronenberg24.de



Bildinformation: 3-in-1 CD DVD Blu Ray Archivtaschen