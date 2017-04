Stellenangebote: Angestellte Zahnärztin (m/w), Stuhlassistenz - ZFA (m/w) & Azubi in Friedrichshafen-Kluftern

(fair-NEWS)

Stellenangebote in unserer Zahnarztpraxis in Friedrichshafen-Kluftern am Bodensee:Angestellte Zahnärztin (m/w) oder Ausbildungsassistentin (m/w)Wir suchen zur Ergänzung und Entlastung unseres Praxisinhabers für unsere moderne und qualitätsbewusste Zahnarztpraxis in dauerhafter Festanstellung eine aufgeschlossene und motivierte ZAHNÄRZTIN (M/W) anfänglich in Teilzeit (20 Std. mit Entwicklungspotenzial) oder eine AUSBILDUNGSASSISTENTIN (M/W) in Vollzeit.Stuhlassistenz - ZFA (m/w) und Azubi für unsere Zahnarztpraxis gesuchtFür unsere moderne Zahnarztpraxis suchen wir ab sofort, in Teil- oder Vollzeit eine ZAHNMEDIZINISCHE STUHLASSISTENZ (M/W), die unserer Praxisteams qualifiziert ergänzt.Bewerben Sie sich jetzt als ZFA (M/W) - AB SOFORT, VOLLZEIT UND UNBEFRISTET.Azubi - Auch suchen wir ab sofort, in Vollzeit und befristet eine AUSZUBILDENDE ZUR ZAHNMEDIZINISCHE FACHANGESTELLTE (M/W) für unsere Praxis.Weitere Informationen finden Sie unter:<a href="http://schwarzott.de/jobs-zahnarztpraxis-friedrichshafen.html"> http://schwarzott.de/jobs-zahnarztpraxis-friedrichshafen.html</a> Bewerben Sie sich bei uns:Per Post oder E-Mail unter:praxis@schwarzott.deZahnarztpraxis Dr. Peter SchwarzottMarkdorferstraße 9188048 Friedrichshafen-Kluftern



