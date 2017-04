Stellenangebote: Zahnmedizinische Fachangestellte & Azubi (m/w) - ZFA / ZAH / ZMA / ZMF

(fair-NEWS)

Für unsere Zahnarztpraxis in Neu-Isenburg bei Offenbach / Frankfurt am Main suchen wir zur Verstärkung:1. Zahnmedizinische Fachangestellte / Allrounderin (m/w) - ZFA / ZMFFür unsere moderne Zahnarztpraxis in Neu-Isenburg suchen wir, zur Unterstützung der Behandlungsassistenz und der Rezeption eine Allrounderin (m/w), die unser Praxisteam qualifiziert ergänzt.2. Zahnmedizinische Fachangestellte (m/w) - ZFA / ZAH / ZMA / ZMFFür unsere moderne Zahnarztpraxis in Neu-Isenburg suchen wir stets nach motivierten Zahnmedizinischen Fachangestellten (m/w) für die Behandlungsassistenz,3. Bewirb Dich auf einen Ausbildungsplatz zur Zahnmedizinischen Fachangestellten (m/w) Für unsere kontinuierlich wachsende moderne Zahnarztpraxis bieten wir jedes Jahr Ausbildungsstellen zur Zahnmedizinischen Fachangestellten (m/w).VORZEIGEPRAXIS IM HERZEN DES RHEIN-MAIN GEBIETESIm Herzen des Rhein-Main Gebietes gelegen, zeichnet sich unsere Praxis durch hochwertige ästhetische Zahnmedizin mit dem Schwerpunkt Implantologie aus. Unser exklusives Behandlungskonzept wird unterstützt durch eine ausgesprochen hohe Serviceorientierung, bei der wir die Wünsche unserer Patienten konsequent in den Mittelpunkt stellen. In einem vertrauensvollen inspirierenden Arbeitsklima ist uns der Spaß an der Arbeit besonders wichtig und das zeigen wir gerne. Werde ein Teil von uns!Mehr Informationen finden Sie unter:<a href="http://mohr-smile.de/jobs"> http://mohr-smile.de/jobs</a> Wir sind immer auf der Suche nach qualifiziertem Personal.Gerne können Sie sich bei uns bewerben, per Post, E-Mail oder telefonischer Anfrage.Zahnarztpraxis mohr smileCarl-Ulrich-Straße 263263 Neu-IsenburgTel. 06102 / 780800info@mohr-smile.de



