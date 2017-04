Roland Rube und Ariane Kranz On Air: 12 Punkte

(fair-NEWS)

Ihr aktuelles CD-Album hat Sängerin Nicole "12 Punkte genannt". In der Sendung "On Air" informieren die Moderatoren Roland Rube und Ariane Kranz über das neue Werk und würzen die musikalischen Beiträge mit unterhaltenden Nicole-Interviewtakes.(TELAMO) Der ESC ist ein Mythos. Mit ihrem im April erscheinenden neuen Album "12 Punkte!" schöpft Nicole aus dem reichen ESC-Liederschatz mit wegweisenden kulturellen Grenzüberschreitungen, "das ist meine Hommage an alle Interpreten und deren Songs, mit denen großartige Künstler in den vergangenen 60 Jahren ihr Land repräsentiert haben."Zwischen den Studioaufnahmen ein Anruf von Nicole. Dieser Momentaufnahme, die sie im Gespräch von den Eindrücken des Tages gibt, ist nichts hinzuzufügen: "Das ist für mich wie ein riesengroßes Theaterstück mit vielen großartigen Rollen. Ich schlüpfe in andere Künstler, vor denen ich den Hut ziehe. Das macht einfach nur Spaß. Bei der Produktion haben wir alle Register gezogen - Arrangements vom Feinsten. Da passt alles!" Nicoles Enthusiasmus, ihre spürbare Begeisterung, überträgt sich und steckt an.Als Vorbote dieses besonderen Albums, das untrennbar mit ihrem eigenen Leben verwoben ist, hat Nicole "Geh diesen Weg mit mir" (Fly on the wings of love) ausgewählt. Einen Titel, der für sie die Magie der Musik treffend beschreibt. "2000 holten die Olsen Brothers, mit denen mich seitdem eine wertvolle Freundschaft verbindet, den Grand-Prix-Sieg für ihre Heimat Dänemark. Ich habe es noch vor Augen, wie die beiden an diesem Abend in Stockholm die Bühne betraten und Fly on the wings ... spielten - es stimmte einfach alles , ich fühlte diese Kraft und war mir sicher: Der Song gewinnt!" Die Duett-Version dieses Titels fängt zusätzlich zur Solo-Interpretation von Nicole eine faszinierende Magie ein, die in dieser Dichte nur entsteht, wenn bei Originalen wie den Olsen Brothers und der weltberühmten Saarländerin die Chemie stimmt und eine hochenergetische Verbindung eingeht, die keinen Vergleich zu scheuen braucht.Peter Urban - seit 1997 Kommentator der Übertragungen des Eurovision Song Contest im deutschen Fernsehen: "Nicoles Stimme strahlt stark und überzeugend wie immer, aber jetzt gepaart mit der Reife und Erfahrung einer 37jährigen Bühnenlaufbahn. Ihren eigenen Siegertitel von 1982 hat sie ebenfalls neu eingespielt, er klingt anrührend wie früher und zugleich frisch und modern. (...) Nicoles Album ist eine Liebeserklärung an den Wettbewerb, der Europa wenigstens an einem Samstag im Mai wirklich vereint. Geschickt hat sie uns die Sängerin, die zu den prägendsten Siegerinnen in der Geschichte des Eurovision Song Contest gehört - eine Liebeserklärung, die gleichzeitig eine Heimkehr bedeutet. Welcome back, Nicole und 12 Punkte!"(Quelle/Text: TELAMO)Auf der Internetseite www.audioway.de finden Sie Informationen zu den "On Air"-Sendezeiten, Erstausstrahlungen und Wiederholungen.audiowayMUSIC & MEDIARoland Rube & Ariane KranzPostfach 15010710663 BerlinGermany+49 (0)30 80205848



Bildinformation: Roland Rube und Ariane Kranz On Air: 12 Punkte