Frühling in der Pfalz - geführte Erlebnis Radausflüge

(fair-NEWS)

Die Deutsche Weinstraße ist nicht nur im Herbst zur Weinlesezeit ein interessantes Reiseziel für Radurlauber. "Gerade im Frühling und Frühsommer ist es ein besonderes Erlebnis, durch sonnige Weinberge, historische Weindörfer zu radeln", sagt Norbert Arend von genussradeln-pfalz. "Deswegen organisieren wir auch in dieser Zeit interessante Tagesausflüge und Kurzurlaube und Weinreisen mit Pedelecs."<a href="www.genussradeln-pfalz.de/kurzurlaub.html">Kurztrips</a> für Radfahrer an der Südlichen WeinstraßeDie Südliche Weinstraße ist für Radfahrer immer noch ein Geheimtipp. Ein idealer Ausgangspunkt für Radtouren ist die Wein - und Gartenstadt Landau. Von hier aus sind interessante Ausflugsziele zu erreichen. Ein schöner Tagesausflug führt beispielsweise in das historische Städtchen Wissembourg im Elsass. Hier lohnt es sich, einen original elsässer Flammkuchen zu genießen.Eine andere abwechslungsreiche Radtour führt zum Kunst- und Storchendorf Bornheim mit über 24 Storchenpaaren. Bei diesem Ausflug ist ein Besuch im Venninger Doktorenhof mit der Verkostung edler Digestif Essige eingeplant.Genüssliche Weinverkostungen in den Weinbergen und beim WinzernViele Weinliebhaber besuchen die Pfalz um Weine zu genießen. "Deswegen beten wir bei jedem Radausflugs unterwegs in den Weinbergen einen Weinstopp mit der Verkostung edler Weine an. Darüber hinaus sind bei dreitägigen Kurzurlauben Erlebnisweinverkostungen beim Winzer eingeplant", informiert Arend. "Unterwegs in den Weinbergen erfahren die Radurlauber vieles über den Weinanbau in der Pfalz. Sie bekommen auch Informationen, woran man schon im Weinberg erkennt, ob ein Winzer besonders anspruchsvolle Weine erzeugt."Termine für geführte <a href="www.genussradeln-pfalz.de/kurzurlaub/e-bike-erlebniswochenende.html">Radurlaube</a> an der Deutschen WeinstraßeGeführte Wochenend-Weinreisen mit dem Rad finden an finden in Landau vom 2.6.-5.6. (Pfingsten) und vom 16.6. -18.8. 2017 in Edesheim statt. Bei beiden Wochenendreisen werden jeweils zwei erlebnisreiche Radtouren sowie eine Erlebnisweinverkostung beim Winzer angeboten. Als Guides sind ausschließlich ausgewiesene Pfalzkenner eingesetzt, die auch Genussspezialisten sind. Für Gruppenausflüge sind Sondertermine möglich.Weitere Informationen zum Radfahren in der Pfalz und Kontakt:genussradeln-pfalz67482 VenningenTel. 06323 6209<a href="www.genussradeln-pfalz.de">www.genussradeln-pfalz.</a>



Bildinformation: Feine Wein- und Sektverkostungen sind bei genussradeln-pfalz Radtouren Teil des Programms