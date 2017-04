(fair-NEWS)

Seinen aktuellen Song hat Michael Holm "Wer die Musik nicht liebt" genannt. In der Sendung "On Air" informieren die Moderatoren Roland Rube und Ariane Kranz über das neue Werk und würzen die musikalischen Beiträge mit unterhaltenden Interviewtakes.(DA Music) In einem alten Sprichwort heißt es "Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder". Der selige Robert Lembke machte in seinem Werk "Steinwürfe im Glashaus" daraus "Böse Menschen haben keine Lieder, aber häufig eine Stereoanlage." Vielleicht ist es diese Art von Augenzwinkern, die Michael Holm auf seiner neue Single singen lässt "Wer die Musik nicht liebt...", der liebt auch nicht das Leben.Wer besser, als "Mr. Tränen lügen nicht" persönlich, könnte die Bedeutung von Musik im Leben so treffend beim Namen nennen. "Wer die Musik nicht liebt..." ist ein erster und äußerst schwungvoller Vorgeschmack auf das, worauf sich seine Fans bereits jetzt freuen dürfen: sein neues Album! Seine vertraute Stimme und seine Lieder sind unverkennbar. Bei ihm kann man sich ganz sicher sein, dass er beides liebt, die Musik und das Leben!(Quelle/Text: DA Music)



Bildinformation: Roland Rube und Ariane Kranz On Air: Tränen lügen nicht