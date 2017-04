Tag der offenen Tür in der Salzgrotte Karlsruhe am 13.05.2017

(fair-NEWS)

Salzgrotte Karlsruhe veranstaltet zusammen mit dem Kosmetikstudio Seerose am Samstag, den 13.05.2017 den Tag der offenen Tür.Folgende interessante Angebote erwarten die Besucher in der Zeit von 11 bis 17 Uhr:Kurze Schnuppersitzungen in der Salzgrotte:- entspannende Traumreisen- KlangreisenKinderprogramm:- Basteln zum Muttertag- Kinderschminken- Malen mit FarbenSchnupperbehandlungen des Kosmetikstudios:- Apparative Kosmetikbehandlung- Fußreflexmassage- Handmassage mit PeelingGeschenke kaufen zum Muttertag: 10% Rabatt auf Buchung der Dienstleistungen der Salzgrotte und des Kosmetikstudios sowie Kauf der Produkte im ShopVorträge zur Anwendung der Sivash-Heilerde mit VorführungLaVita-Verkostung und Beratung durch Mitarbeiterin des Saftkonzentrat-HerstellersLateinamerikanische TänzeGewinnspieleKaffee und KuchenDie genaueren Informationen sowie den Zeitplan finden Sie auf unserer Webseite: http://salzatrium-karlsruhe.de/veranstaltungen



Bildinformation: Salzgrotte Karlsruhe Tag der offenen Tür