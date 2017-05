Wer Handel treibt, muss dem Wandel offenstehen

(fair-NEWS)

Wer Handel treibt, muss dem Wandel offenstehenAm 1. Mai stand in der "Frankfurter Allgemeine" zu lesen, dass der stationäre Schuhhandel hoffunungslos veraltet und beim Kunden zunehmend nicht mehr gefragt ist. In der Tat kaufen viele Kunden Schuhe mittlerweile beim Discounter oder bei den alles dominierenden Online-Riesen. Doch dieser Trend war schon vor Jahren erkennbar. Viele Schuhgeschäfte haben nicht darauf reagiert. Die Branche hat es versäumt, auf veränderte Kundenbedürfnisse zu reagieren und ihre Ladengeschäfte den Trends der Moderne anzupassen.Handel ist WandelSchuhXL - Schuhe in Übergrößen in Salzbergen zeigt, dass es auch anders geht. Geschäftsführer Peter Feldmann hat schon frühzeitig auf den Strukturwandel in seiner Branche reagiert. SchuhXL - Schuhe in Übergrößen präsentiert sein breites Angebot an Schuhen in attraktivem Ambiente. Das in dritter Generation erfolgreiche Familienunternehmen hat dabei auch Randgruppen im Blick, die in konventionellen Schuhgeschäften meist nicht zum Zuge kommen. Das Sortiment an Schuhen in Übergröße und Schuhen in bequemen Weiten ist beachtlich. Peter Feldmann hat zudem schon früh erfolgreiche Onlinepräsenzen wie SchuhXL.de aufgebaut und diese zusätzlich mit gelungenen Auftritten in sozialen Netzwerken beworben.Peter Feldmann investiert Leidenschaft in seinen Beruf. Er nimmt die Beziehung zum Kunden wichtig. Für ihn sind Kundenbedürfnisse und die Reaktion auf aktuelle Modetrends ein wichtiger Inhalt seines Berufes. Er besucht daher ausländische Schuhmessen, um immer up to date zu sein. Kontakte zu Modebloggern und das Lesen von Zeitschriften wie InStyle gehören zu den Pflichtinteressen des umtriebigen Geschäftsinhabers. Peter Feldmann beobachtet mit regem Interesse, was bei Pinterest, Instagram, in spezialisierten Modeblogs oder auf Facebook Trend ist. Er zieht daraus Schlüsse, die er möglichst zeitnah im Schuhhaus Feldmann umsetzt. Geschäftlicher Stillstand und der Verlass auf frühere Erfolge sind Peter Feldmanns Sache nicht. Er strebt ständig nach Neuem. Das Schuhhaus Feldmann möchte seinen Kunden das Beste kredenzen, was der Schuhfachhandel zu bieten hat.Ein eigenes Profil bewirkt vielSchuhXL - Schuhe in Übergrößen hat keine Mühen gescheut, um seinen Kunden mit hauseigenen Schuhkollektionen noch variablere Angebote machen zu können. Aus der Beobachtung, dass Schuhe mit Ledersohlen fast ganz aus den Sortimentern verschwunden sind, entstand beispielsweise die komplett lederne Eigenmarke Rosello. Auch in die anderen Eigenmarken lassen die Feldmanns Kundenwünsche einfließen. Das kommt an. Ältere Kunden genießen es, bei SchuhXL Feldmann modische Schuhe in unterschiedlichen Weiten anzuprobieren. Kunden mit großen Füßen entdecken ein breites Sortiment an Schuhen in Übergrößen.Jeder Kunde kommt im Salzbergener Schuhfachgeschäft der Feldmann zu seinem Paar Schuhe. Zusätzlich entdecken Schuhkunden schöne Accessoires und ausgewählte Damenoberbekleidung, die zu den aktuellen Schuhtrends passt. Peter Feldmann blickt gerne über den Tellerrand. Die mitgekommenen Kinder dürfen im Sommer einen Apfel- und einen Kirschbaum vor dem Geschäft abernten. Alternativ nutzen sie Whats-App Nachrichten lesend die Mini-Lounge, während ihre Eltern Schuhe anprobieren. Über 100 kostenfreie Parkplätze in unmittelbarer Nähe des Schuhgeschäftes ersparen anreisenden Kunden die langwierige Parkplatzsuche.Gute Beratung ist ein PlusFachkenntnisse über Modetrends, Materialien oder Schuhweiten sind für die Mitarbeiter bei SchuhXL die Grundlage guter Beratung. Nicht umsonst kommen Kunden aus ganz Deutschland oder europäischen Anrainerländern nach Salzbergen, um Schuhe zu kaufen. Viele dieser Kunden kaufen unterjährig im Onlineshop <a href="www.schuhxl.de">SchuhXL Schuhe in Übergrößen</a>. Onlinekunden möchten auf der Durchreise einmal das ganze Sortiment der Feldmanns persönlich in Augenschein nehmen. Persönliche Kontakte sind für das Unternehmen genauso wichtig wie die Analyse aktueller Trends im Schuhfachhandel.Peter Feldmann besucht Schuhfachgeschäfte und Grossisten in der ganzen Bundesrepublik, um sich ein Bild zu machen. Er ermittelt durch Gespräche und Kundenbefragungen, was gewünscht wird und woran es dem Schuhfachhandel mangelt. Mit Sonderaktionen, einem eigenen Blog und der mehrsprachigen Kundenpflege über Social Media-Kanäle wie <a href="www.facebook.com/SchuhXL">Facebook</a>, Twitter, Instagram, Pinterest, Tumblr, Wordpress erreicht Feldmann immer wieder neue Kunden. Von den vielseitigen Aktivitäten der Feldmanns profitiert auch der Ort Salzbergen.Innovation und Tradition geben sich die HandDas SchuhXL Feldmann blickt auf eine neunzigjährige Familientradition im Schuhgeschäft zurück. Der Enkel des Firmengründers hält stets den Blick auf Innovationen. SchuhXL - Schuhe in Übergrößen konnte dadurch mit seinem Angebot am Puls der Zeit bleiben. Peter Feldmann weiß um die Probleme, vor denen die Branche steht. Er bemüht sich, neue Blickwinkel einzunehmen, um den Schuhkunden alles zu bieten, wonach sie suchen. Neben guter Erreichbarkeit off- und online ist es vor allem die Sortimentsbreite, die selbst holländische Kunden über die Grenze kommen lässt. SchuhXL - Schuhe in Übergrössen mischt man erfolgreich mit. "Dabei möchten wir auch bleiben. Wenn alle sagen, etwas geht nicht, möchte ich derjenige sein, der nichts davon weiß und es einfach macht.", schmunzelt Peter Feldmann.



Bildinformation: Peter Feldmann von SchuhXL - Schuhe in Übergrößen