Hypnose als Hilfe bei Eifersucht | Elmar Basse

Eifersüchtig zu sein ist etwas von dem, was sich wohl niemand in seinem eigenen Leben wünscht, sagt der Hypnosetherapeut und heilpraktische Psychotherapeut <a href="www.eifersuechtig.org">Dr. phil. Elmar Basse</a> von der Praxis für Hypnose Hamburg. Eifersucht ist ihm zufolge besonders dann belastend, wenn sie insofern krankhafte Züge annimmt, als sich der Betroffene nicht mehr aus eigener Kraft von ihr befreien kann.Zu einem psychisch gesunden Leben gehört es laut Elmar Basse als eine allgemeine Regel, sich von Gefühlen und Gedanken auch wieder distanzieren zu können. Zweifellos haben die jeweiligen Gefühle und Gedanken eine unterschiedliche Bedeutsamkeit und Intensität. Für manche von ihnen, die sehr schwerwiegend sind, kann es wichtig und erforderlich sein, sich eine gewisse, durchaus auch zuweilen lang andauernde Verarbeitungszeit zu lassen. Aber losgelassen werden müssen sie letztendlich doch, egal wie lange es braucht, bis dieses Ziel erreicht ist, so meint der Hypnosetherapeut Dr. phil. Elmar Basse.Allerdings könnte man einwenden, dass es doch bestimmte wichtige Gefühle und Gedanken gebe, die man bewahren wolle. Dem wäre umstandslos zuzustimmen, so der Hypnosetherapeut Elmar Basse. nur wäre hier zu fragen, was "bewahren" eigentlich bedeutet. Ein bestimmtes glückliches Erlebnis möchte man vielleicht nicht vergessen. Dieses Erlebnis zu bewahren heißt aber in Wirklichkeit, es als Erinnerung zu bewahren und mich ggf. bei einer bestimmten Gelegenheit wieder so zurückversetzen zu können, dass ich es noch einmal nacherleben kann.Das aber ist es etwas ganz anderes, als von Bildern, Gedanken und Gefühlen verfolgt zu werden, die sich der Psyche aufdrängen. Traumatisierte Menschen kennen so etwas, und die Befreiung vom Trauma besteht letztlich darin, an das Geschehen denken zu können, ohne die traumatische gefühlsmäßige Reaktion durchmachen zu müssen. Das aber tritt dann ein, wenn der betroffene Mensch innerlich Distanz zu dem jeweiligen Erlebnis aufgebaut hat und es "kommen und gehen lassen" kann.Gerade dies fällt aber auch dem krankhaft eifersüchtigen Menschen schwer. Auch wenn er mit seinem bewussten Verstand einsehen mag, dass seine Eifersuchtsreaktion fehlgeleitet ist, dass er womöglich auch gar keinen objektivierbaren Grund haben mag, an der Treue des Partners zu zweifeln, vermag er trotzdem die zwanghaft auftretenden Eifersuchtsgefühle nur sehr schwer, wenn überhaupt beiseitezuschieben. Meist ist es eher ein Akt der Erschöpfung, der seiner Eifersucht vorübergehend Ruhe bereitet, bevor sie wieder von Neuem auftritt.Hypnose, wie sie Dr. phil. Elmar Basse in seiner Praxis für Hypnose Hamburg seit vielen Jahren anbietet, kann eine wichtige Hilfe sein, um von der Eifersucht frei zu werden. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Tiefe der Hypnose, so lehrt es die Erfahrung, die Elmar Basse gemacht hat. Insbesondere in der Tiefenhypnose können innere Heilungsprozesse in Gang gebracht werden, die anders oft nur schwer zu erreichen wären.



