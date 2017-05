Das ideale Welschnofen Hotel

(fair-NEWS)

Das ideale Welschnofen HotelDer Karersee Südtirol macht den Urlaub unvergesslichWelschnofen ist eine wunderschöne Region in Südtirol, die sich insbesondere durch seine tolle Natur auszeichnet. Egal ob Familien oder Aktivtouristen, für jeden ist das passende Programm geboten. Hinzu kommt die ideale Lage am Karersee, der insbesondere im Sommer zum Verweilen einlädt. Dennoch bietet die Region noch viel mehr als nur die Aussicht.Ob es der Tatendrang nach Aktivitäten ist oder die Suche nach einer ruhigen Atmosphäre und Erholung, oder doch lieber beides? In den Dolomiten ist alles möglich.Aktivität oder Wellness, im Hotel Karersee hat man selbst die WahlDie einladende Naturlandschaft macht Wanderungen und Radtouren zu einem unvergleichlichen Erlebnis. Zahlreiche Wander- und Radwege sind ideal für eine ausgiebige Erkundungstour durch Welschnofen. Diese haben unterschiedliche Längen und Anforderungen, sodass der Ausflug zu einem tollen Erlebnis wird.Wer auf der Suche nach Adrenalin ist, kann sich an den vielen Steigen versuchen. Und wenn der Aufstieg geschafft ist, wartet ein traumhafter Ausblick auf das Dolomiten-Panorama. Insbesondere im Winter wird die Region zu einem vollkommenen Schneeparadies, in der auch Wintersportler auf ihre Kosten kommen. Zahlreiche Pistenkilometer im Skigebiet Carezza wollen behauptet werden. Skifahren, Rodeln, Schneeschuhwandern oder zum Beispiel Langlaufen, das sind nur einige der Arten, wie die sonnigen Tage in der weißen Glitzerwelt verbracht werden können.Genuss zeichnet das Hotel Rosengarten Welschnofen ausIm angeschlossen Restaurant werden alle Gäste verwöhnt. Die Küche wird als Vitalküche mit Südtiroler Leckerbissen betitelt, sodass der regionale Bezug nicht zu kurz kommt. Somit ist auch für die Genießer der Kulinarik im Hotel bestens gesorgt.Das Hotel Central liegt zentral, wie der Name verrät, in unmittelbarer Nähe zur Kabinenbahn Welschnofen. Insidertipps gibt es natürlich mit auf den Weg, so werden es Tage, die die Herzen von Klein und Groß höherschlagen lassen. Das Hotel Central ist und bleibt der perfekte Ort für die schönste Zeit im Jahr, den Urlaub!Weitere Informationen finden Sie auf der hoteleigenen Homepage des Central unter: