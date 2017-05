FOCUS: Krebs Immobilien zählt erneut zu Deutschlands Top-Immobilienmaklern

Pressemitteilung von Krebs Immobilien e.K.

Zum 5. Male Bestwertung durch den FOCUS Verlag erhalten

(fair-NEWS) Heidelberg 01.05.2017 Krebs Immobilien Heidelberg wurde von FOCUS Immobilien zum 5. Male in Folge als Topmakler ausgezeichnet. In der aktuell veröffentlichten Wertung erreichte das Immobilienunternehmen darüber hinaus die volle Punktzahl in allen Bewertungskategorien.



Mit diesem Ergebnis ist Krebs Immobilien der einzige Heidelberger Immobilienmakler, der vom FOCUS Verklag durchgehend seit 2013 zu den Topmaklern gewählt wurde. Zwei Bewertungskriterien sind für die Auszeichnung maßgebend. Zum Einen muss der Makler bei Immobilienscout24 von seinen Kunden sehr gut bewertet sein. Zum anderen wurden mehrere tausend Makler befragt, welchem Mitbewerber sie ein Qualitätsurteil ausstellen können.



"Dass wir von Kunden und Mitbewerbern nun zum 5. Mal sehr gut bewertet wurden, freut uns selbstverständlich sehr," erklärt Ralf Krebs, "die gute Nachricht von FOCUS bestätigt uns erneut in unseren Leistungen für unsere Kunden."



Der FOCUS Verlag publiziert in einer Sonderausgabe seit 2013 jährlich den Immobilienatlas für Deutschland. Mit der Makler-Bewertung will der Verlag Immobilienkunden eine Orientierung am Immobilienmarkt geben.



Heidelberg 01.05.2017 Krebs Immobilien Heidelberg wurde von FOCUS Immobilien zum 5. Male in Folge als Topmakler ausgezeichnet. In der aktuell veröffentlichten Wertung erreichte das Immobilienunternehmen darüber hinaus die volle Punktzahl in allen Bewertungskategorien.Mit diesem Ergebnis ist Krebs Immobilien der einzige Heidelberger Immobilienmakler, der vom FOCUS Verklag durchgehend seit 2013 zu den Topmaklern gewählt wurde. Zwei Bewertungskriterien sind für die Auszeichnung maßgebend. Zum Einen muss der Makler bei Immobilienscout24 von seinen Kunden sehr gut bewertet sein. Zum anderen wurden mehrere tausend Makler befragt, welchem Mitbewerber sie ein Qualitätsurteil ausstellen können."Dass wir von Kunden und Mitbewerbern nun zum 5. Mal sehr gut bewertet wurden, freut uns selbstverständlich sehr," erklärt Ralf Krebs, "die gute Nachricht von FOCUS bestätigt uns erneut in unseren Leistungen für unsere Kunden."Der FOCUS Verlag publiziert in einer Sonderausgabe seit 2013 jährlich den Immobilienatlas für Deutschland. Mit der Makler-Bewertung will der Verlag Immobilienkunden eine Orientierung am Immobilienmarkt geben.

Bildinformation: FOCUS: Krebs Immobilien zählt erneut zu Deutschlands Top-Immobilienmaklern

Krebs Immobilien e.K.



Das Unternehmen Krebs Immobilien ist seit über 20 Jahren am Immobilienmarkt in Heidelberg als Immobilienmakler tätig. Inhaber des Unternehmens ist Diplomverwaltungswirt Ralf Krebs, der es in der Rechtsform eines eingetragenen Kaufmanns führt. Krebs Immobilien befindet sich an zwei Standorten in Heidelberg und beschäftigt 6 Mitarbeiter. Ralf Krebs ist neben seiner erworbenen Qualifikation als Diplom-Verwaltungswirt (FH) außerdem Finanzwirt (bbw) und geprüfter Marktwertmakler der Sprengnetter Akademie – der Name Sprengnetter steht für höchste Kompetenz in der Immobilienbewertung.



Krebs Immobilien bietet umfassenden Service für Verkäufer und Vermieter von Wohnimmobilien. Qualitativ hochwertige Beratung bedeutet nicht nur seriöse Immobilienbewertung, Optimierung des Verkaufspreises oder Mietpreises, zeitnahe Gestaltung des Verkaufsprozesses oder Mietvertrages und sichere finanzielle Abwicklung. Sie bedeutet auch Unterstützung und umfassende Beratung der Kunden in der marktgerechten Präsentation Ihrer Immobilie, die keine (Marketing)-Wünsche offenlässt. Nicht umsonst gilt der Leitsatz von Krebs Immobilien: Besser verkaufen. Besser vermieten. Versprochen!

Weitere Informationen: www.ihr-immobilienmakler-in-heidelberg.de

und: https://plus.google.com/+IhrimmobilienmaklerinheidelbergDe-immokrebs





Diese Pressemitteilung wurde über fair-NEWS veröffentlicht.

«FOCUS: Krebs Immobilien zählt erneut zu Deutschlands Top-Immobilienmaklern»

Poststraße 4269115 HeidelbergDeutschlandRalf KrebsKrebs Immobilien e.K.Natascha MaluschkePoststraße 4269115 Heidelberg, DeutschlandTelefon: +49 6221 783307Telefax: +49 6221 782508E-Mail: info@immokrebs.deInternet: www.ihr-immobilienmakler-in-heidelberg.de Permanenter Link zur Pressemitteilung