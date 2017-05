(fair-NEWS)

Ein Idealist in den LandtagVon „Bündnis 90/ Die Grünen“ zur ÖDPKöl’sche Tön im Wahlkampf: „Dä Schutzmann op d’r Eck!“(Köln) - „Ich bin nicht der Karrieremensch, ich bin Idealist. Wichtig ist mir für meine Ziele zu kämpfen!“ so Rüdiger-René Keune, der für die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) im Wahlkreis 17 - Köln V zur Landtagswahl antritt.Ganz oben auf der Liste der Ziele, für die sich Rüdiger-René Keune einsetzen will, steht der Naturschutz, der Fortgang am Rather See, die Durchsetzung eines Nachtflugverbotes sowie die Erhaltung der ökologisch wichtigen Grünflächen. In der Bildungspolitik strebt er die Abkehr vom „Turbo“-Abitur. „Bildung braucht Zeit“, so Keune. In Punkto Sicherheit tritt er für mehr bürgernahe Polizei als Ergänzung zum zentralisierten und bürokratischen Sicherheitsapparat ein. „Dä Schutzmann op d’r Eck!“ steht auf seinen Wahlplakaten.Der oberste Grundsatz seines politischen Handelns ist es, nicht nur an uns selbst denken, sondern auch solidarisch an alle Menschen auf diesem Planeten und an die zukünftigen Generationen. „Darüber hinaus bin ich mir bewusst, dass wir in die belebte und unbelebte Natur um uns herum eingebettet sind. Für sie tragen wir Verantwortung“, so der ÖDP-Kandidat.Gelebte Philosophie heißt für Keune auch die Ablehnung jegliche Form von Parteiensponsoring durch Firmen und Konzerne. Hier hat er in der ÖDP eine Partei gefunden, die Unternehmens- und Verbandsspenden ablehnt. Ein Ziel der ÖDP ist es, Unternehmensspenden an Parteien generell zu verbieten, um hier Einflussnahme zu verhindern.Diese Grundsätze sah Rüdiger-René Keune bei seiner früheren Partei „Bündnis 90/Die Grünen“ verletzt. Dies bewog ihn dazu, sich ab Dezember 2016 verstärkt in der ÖDP zu engagieren, da er bei „Bündnis 90/Die Grünen“ schon länger nicht mehr das Gefühl hatte, seine Ideale vertreten zu sehen.Jetzt ist der Diplom-Pädagoge und Journalist als parteiloser Kandidat für die Kölner ÖDP aktiv. Als Direktkandidat für den Landtag kann er im Wahlkreis 17 - Köln V durch die Erststimme, die ÖDP mit der Zweitstimme gewählt werden.



Bildinformation: Rüdiger-René Keune Copyright Plakat: ÖDP NRW Abdruck gestattet