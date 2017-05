Allianz-Agentur Frast neuer Kunstforum Montafon-Hauptsponsor: Kooperation zwischen Versicherungsagentur und Kunstvermittlung

(fair-NEWS)

Mit April 2017 ist die Allianz-Agentur Boris Frast Hauptsponsor des Kunstforum Montafon. Das Engagement setzt sich aus Finanz- und Sach-leistungen zusammen. Zielsetzung ist es, die Region Montafon als Wirkungsstätte für zeitgenössische Kunst weiter auszubauen.Das Kunstforum Montafon hat sich seit der Gründung 1996 als renommierte Begegnungsstätte für zeitgenössische österreichische Kunst etabliert: Neben Ausstellungen werden Seminare und Workshops für unterschiedliche Zielgruppen angeboten, um Einheimischen wie auch Gästen im Montafon kreatives Schaffen und eine anspruchsvolle Kunstvermittlung zu ermöglichen. Der Ausstellungsraum in einem historischen Industrie-Gebäude, zieht anerkannte Künstler und Galeristen aus dem In- und Ausland an.Die Sicherstellung des kulturellen Auftrages wird mit einem neuen Hauptsponsor ermöglicht: Mit April 2017 engagiert sich die Allianz-Agentur Boris Frast als Hauptsponsor. Geschäftsführer Boris Frast freut sich über die Zusammenarbeit: „Es ist mir ein persönliches Anliegen, den Fortbestand des Kunstforums Montafon zu sichern und die vielfältigen Angebote zu fördern. Das Kulturangebot in unserer Region ist überschaubar, umso wichtiger ist es, qualitativ hochwertige Angebote wie es das Kunstforum ermöglicht, zu unterstützen.Nachdem ich mich selbst in meiner Freizeit mit Öl- und Aquarellmalerei beschäftige, weiß ich das Engagement von Roland Haas als künstlerischer Leiter der Kunstforums sehr zu schätzen und übernehme daher gerne eine gesellschaftspolitische Verantwortung.“Roland Haas, Kurator und künstlerischer Leiter des Kunstforum Montafon, freut sich über das Engagement: „Wir nehmen uns auch für 2017 wieder viel vor und bieten drei hochkarätige Ausstellungen. Mit einem neuen Hauptsponsor an unserer Seite können wir auch weiterhin die hohe Qualität unseres Programmes gewährleisten. Darüber hinaus möchten wir Synergien nutzen, um noch mehr Personen für bildende Kunst zu begeistern.“Allianz-Agentur Boris Frast: Ansprechpartner für Versicherung und FinanzierungDie Allianz-Agentur Frast ist bewährter Ansprechpartner für Unternehmer rund um Versicherung und Finanzierung Seit rund 30 Jahren am Markt, zählt die Agentur zu den besten Allianz-Standorten in Österreich und wird regelmäßig ausgezeichnet. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor der Agentur ist das bewährte Team: 2016 hat Boris Frast die Geschäftsführung von seinem Vater Emil Frast übernommen, gemeinsam mit den langjährigen Mitarbeitern ist die Agentur ein eingespieltes Team. Die Versicherungsagentur mit Standort Schruns gilt als kompetente Anlaufstelle für Gewerbe- und Privatkunden innerhalb des Montafons, hat aber aufgrund ihres ausgezeichneten Rufs auch in anderen Regionen Vorarlbergs Kunden.



Bildinformation: v.l.n.r.: Boris Frast, Allianz-Agentur Frast, Dagmar Lang und Roland Haas, Kunstforum Montafon