„Du bist schön, so wie Du bist - You're beatiful, the way you are“ ist ein wunderbares zweisprachiges Kinderbuch. Es ist ein Wendebuch, wo der gesamte Text sowohl in Deutsch als auch in Englisch ist. Die Geschichten sind spannend geschrieben und es gibt Bilder zum Ausmalen. Da kommen die kleinen Leser voll auf ihre Kosten.Buchbeschreibung:Das unterhaltsame und reichlich illustrierte Geschichten- und Malbuch ist hervorragend für Leseanfänger bzw. als Vorlesebuch für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter geeignet. Durch das Ausmalen der Illustrationen wird das Verständnis der Texte zusätzlich gefördert.Wie in anderen Werken von Renate Laufs stehen Probleme von Außenseitern und das Thema Toleranz im Mittelpunkt der Erzählungen. Dabei ist es der Autorin sehr gut gelungen, den Widersinn von Vorurteilen und Ausgrenzung in Form einer witzigen und spannenden Geschichte leicht verständlich aufzuzeigen.Ein absolut empfehlenswertes Buch zur Förderung der kindlichen Kreativität, der Lesefertigkeiten und der sozialen Kompetenzen!56 Seiten im Großformat, besonders stabiles Papier.Taschenbuch: 56 SeitenVerlag: Nova MD; Auflage: 1., Erstauflage (7. April 2017)Sprache: Englisch, DeutschISBN-10: 3961112339ISBN-13: 978-3961112333Über die Autorin:Die Autorin Renate Laufs wurde 1943 in Bayern geboren und lebt seit 1957 in der Seestadt Bremerhaven. Sie schreibt Geschichten für jede Altersgruppe, die berühren und in denen sie für eine bessere und tolerantere Welt plädiert. Laufs engagiert sich vermehrt für soziale Projekte, die ihr am Herzen liegen. Veröffentlichungen: „Durch Dick und Dünn“, E-Book, ISBN: 978-3-95986-043-7 „Die Zauberkronen, Taschenbuch, ISBN: 978-3-8459-1508-1Der Illustrator Kurt Zahn wurde 1972 in Santiago de Chile geboren und studierte Multimedia Grafikdesign. Seit 2012 lebt er in Berlin und arbeitet als Grafiker und Multimedia Designer mit Werbeagenturen und Verlagen zusammen und gestaltet Comics und Illustrationen für Websites.Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.http://brittasbuecher.jimdo.com/http://kindereck.jimdo.com/http://pressemeldungen.jimdo.com/https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



Bildinformation: Karina-Verlag