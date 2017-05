Tofu in der Küche

(fair-NEWS)

Tofu ist in der Küche ein wahres Allroundtalent. Er ist ein unglaublich abwechslungsreiches Lebensmittel. Wegen seines neutralen Eigenschmacks kann er vielseitig für fast alle Speisen, wie Hauptgerichte bis zum Nachtisch, verwendet werden.Tofu ist der japanische Name für Sojamilchquark und spielt eine wichtige Rolle in der asiatischen Küche. Häufig findet man ihn auch unter dem Namen Bohnenquark oder Bohnenkäse. Tofu hat eine feste Beschaffenheit und wird größtenteils in Blöcken angeboten. Er ist von Natur aus geschmackslos. Deshalb kann Tofu entweder auf pikante oder auf süße Weise zubereitet werden, wobei er als Träger der Aromen der anderen Zutaten dient.Tofu enthält 3 - 4 mal so viel Eisen wie beispielsweise gegartes Fleisch. Das in Tofu enthaltene Eiweiß ist reich an Lysin und stellt damit eine ideale Nahrungsergänzung zu r Ballaststoffen, reich an Vitaminen und Mineralien und zudem auch noch leicht verdaulich.Rezepttipp: Nudel-Pfanne aus Thailand (© Vegetarische Weltreise, Britta Kummer)100 g Kräutertofu150 g Reisnudeln1 rote Chilischote1 Schalotte2 EL gehackte Erdnüsse1 - 2 EL Zitronensaft3 EL Sojasoße2 EL Sesamöl2 - 3 EL Olivenöl1 EL Zucker1 Prise ChilipulverSchalotte schälen und fein hacken. Chilischote waschen, längs auf-schneiden, entkernen und in kleine Würfel schneiden. Beides zusammen mit Sesamöl, Zitronensaft, Sojasoße, Chilipulver und Zucker verrühren.Kräutertofu in mundgerechte Stücke schneiden. Nudeln nach Packungsangabe zubereiten.Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Tofu zufügen und von allen Seiten anbraten. Chilisoße zufügen, aufkochen und unter ständigem Rühren so lange köcheln lassen, bis die Soße eingedickt ist. Nudeln zufügen und etwas schmoren lassen.Nudeln auf Tellern anrichten und mit den Erdnüssen bestreut servieren.Buchbeschreibung:„Einmal um die ganze Welt“, besang schon Karel Gott. Warum sich also nicht mal auf eine kulinarische Reise begeben?„Vegetarische Weltreise“ lädt Sie dazu ein, auf die Teller anderer Nationen zu schauen und die Welt vom Gaumen her kennenzulernen. Also haben Sie Mut und lassen sich auf eine köstliche Reise ein, die Abwechslung und besondere Geschmackserlebnisse bietet.Auch Nicht-Vegetarier werden hier etwas Schmackhaftes finden. Denn es steht völlig außer Frage, dass man auch ohne Fleisch genießen kann.Guten Appetit!Taschenbuch: 68 SeitenVerlag: CreateSpace Independent Publishing Platform (12. August 2016)Sprache: DeutschISBN-10: 1535552042ISBN-13: 978-1535552042Trailer:Kindle EditionFormat: Kindle EditionDateigröße: 2031 KBSeitenzahl der Print-Ausgabe: 83 SeitenGleichzeitige Verwendung von Geräten: Keine EinschränkungVerkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.Sprache: DeutschASIN: B01KA1B23WX-Ray:Nicht aktiviertWord Wise: Nicht aktiviertVerbesserter Schriftsatz: AktiviertRezeptliste:Linsensuppe aus Ägypten, Salsa aus Argentinien, Nuss-Reis aus Bali, Rosinen-Milch-Reis aus Bangladesch, Frittierte Mangosscheiben aus Barbados, Käsebällchen aus Brasilien, Bratnudeln aus China, Apfeldessert aus Dänemark, Reibekuchen aus Deutschland, Erbsenpüree aus England, Gemüsesuppe aus Finnland, Honig-Ziegenkäse aus Frankreich, Joghurt-Couscous aus Gambia, Bananenbrot aus Guatemala, Blätterteigtasche aus Griechenland, Gemüse-Curry aus Indien, Pistazien-Orangen Suppe aus dem Iran, Kartoffelpüree aus Irland, Karamellisierte Kartoffeln aus Island, Mandelkugeln aus Italien, Gebackener Tofu aus Japan, Chinakohlsalat aus Korea, Kartoffelauflauf aus Kroatien, Bulgursalat aus dem Libanon, Kartoffelsalat aus Litauen, Bohnenaufstrich aus Malta, Käse-Tortilla aus Mexiko, Himbeer-Dressing aus Neuseeland, Blumenkohlcurry aus Pakistan, Krauteintopf aus Polen, Honig-Baguette aus Portugal, Nudeln mit Kraut aus Rumänien, Überbackene Fleischwurst aus Schweden, Gefüllte Paprika aus Serbien, Kalte Gemüse-Suppe aus Spanien, Ananascurry aus Sri Lanka, Tomaten-Gemüse aus Südafrika, Auberginenmus aus Syrien, Nudel-Pfanne aus Thailand, Kurkuma-Reis aus Togo, Käse-Suppe aus Tschechien, Gebratener Spinat aus der Türkei, Tomaten-Paprika-Gemüse aus Tunesien, Rote-Bete-Salat aus der Ukraine, Quark-Brotaufstrich aus Ungarn, Süßkartoffelpüree aus den USA, Chashew-Ananas-Pfanne aus VietnamMehr Infos unter:



Bildinformation: Britta Kummer