Industrie-Router Serie, jetzt auch mit OpenWrt

(fair-NEWS) Vision Systems bietet jetzt die Baltos iR ARM RISC PC Serie auch mit einem OpenWrt Image. Professionelles IP-Routing mit höchstmöglicher IT-Sicherheit ist ohne eigenen Programmieraufwand möglich.



Das macht den Einsatz so flexibel



- Funktionsumfang beliebig anpassbar

- Intuitive web-basierte Konfiguration, integrierte Firewall

- VPN-Übertragungstechnologie basierend auf OpenVPN

- Erweiterter Temperaturbereich -20°C - 65°C

- Fernsteuerung von seriellen Ports, CAN-Bus und GPIO

- Hutschienen- oder Wandmontage möglich

- Optional: internes WLAN und 3G/4G Modem



Basierend auf diesem OpenWrt Image hat Vision Systems bereits eigene VPN Router entwickelt, die eine zentralisierte und komfortable Möglichkeit bieten, alle notwendigen VPN-Einstellungen zu realisieren. Ideal für die Fernwartung eignet sich auch der eigenständige ViaVPN Dienst.



Weiterführende Informationen:



Anwendungsbeispiele



IT-Sicherheit gewinnt immer mehr an Bedeutung, hier eignet sich der Baltos mit seinen zahlreichen Sicherheitsfunktionen besonders.



- Fernwartung, Fernabfrage von Datenloggern

- M2M Kommunikation, Überwachung von Sensoren, Alarmierung im Störfall

- Optimieren von Prozessen, Durchführung von Softwareupdates



Die Systeme Baltos iR arbeiten unter anderem auch mit einer durch den Kunden implementierten Software. Diese kombiniert das Betriebssystem mit der Ziel-Applikation, und wird entweder auf einer SD-Karte oder dem NAND Flash Speicher installiert. Solche Systeme werden mit einem kleinen Demonstrations-System im Flash ausgeliefert.



Die technischen Details im Überblick



- Prozessor - Sitara AM3352 Cortex-A8 @ 600MHz

- 256MB DDR3, 256MB NAND Flash

Je nach Modell bis zu:

- 1 x SD Slot / 1 x microSD Slot

- 5 x Ethernet Ports, 3 x RS232/422/485 Ports

- 2 x CAN Ports, 2 x USB 2.0 Ports

- 1 x I²C, 1 x Digital I/O, 1 x SIM Slot

- 1 x MiniPCI Express Slot für 3G/4G-Modem, GPS etc.



Produktseite:

Bildinformation: Baltos iR Serie, VS Vision Systems GmbH

Vision Systems (VS) ist eines der führenden Unternehmen für Produkte der

Daten-Kommunikation und der Industrie PC – Technologie. Gegründet wurde

das Unternehmen 1993 von Herrn Dr.-Ing. Greg C. Nicolae. VS ist für seine

Kunden ein kompetenter und verlässlicher Partner im Bereich der Industrie-

Anwendungen. Durch eine konsequente Investitionspolitik ist gewährleistet,

dass die Produkte technisch und qualitativ auf dem neuesten Stand der Technik

sind. VS setzt hier bewusst auf Nachhaltigkeit und verfolgt, nicht alleine

schon durch den intensiven Kontakt mit den Kunden, das Ziel, den Kunden in allen Produktlebensphasen (von der Entwicklung über die Produktion und Service)

ein Optimum an Support zu bieten. Der wirtschaftliche Erfolg ist für VS eine stetige

Bestätigung ihres Handelns.

«Industrie-Router Serie, jetzt auch mit OpenWrt»

