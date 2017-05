(fair-NEWS)

Die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie lädt potentielle und eingeschriebene Studenten zu dieser außergewöhnlichen Informationsreihe ein.Anstelle eines langweiligen Hörsaals sollen die angehenden Studenten die wunderbare Welt des Marketings in einer Kneipe kennenlernen. In ihrem natürlichen Lebensraum lassen sich die zukünftigen Fachkräfte leicht und ungezwungen an das spannende Thema "Marketing" heranführen.Das Netzwerk <a href="www.ndda.de">NDDA</a>, bestehend aus 16 Google Partneragenturen, konnte für dieses Vorhaben begeistert werden und unterstützt die Veranstaltungsreihe. Die NDDA Agenturen <a href="www.surfclicks.de">surfclicks</a> aus Köln und <a href="https://www.terranova-werbung.de/">Terranova Werbung</a> aus Duisburg sind mit zwei Speakern vor Ort und sprechen zum Thema: Marketing, gestern, heute und morgen.Von den finsteren Methoden der Werbesteinzeit bis hin zu den erstaunlichen Online Marketingkonzepten der Zukunft wird die Reise gehen.Alexandra Sackmann und Andy Kulosa werden mit Ihren langjährigen Erfahrungen als Google AdWords Spezialisten aus dem Nähkästchen des Werbegiganten plaudern und so Einblicke in eine Welt der digitalen Werbung bieten wie sie spannender nicht sein kann.Veranstaltungsort:Baba su | Tec-Center |Bismarckstraße 120 |47057 Duisburg-NeudorfDatum:Dienstag | 9. Mai 2017 | 18:00 UhrRedner:Alexandra Sackmann | Geschäftsführerin Internetagentur <a href="www.surfclicks.de">surfclicks</a>Andreas Kulosa | Geschäftsführer Onlinemarketingagentur <a href="https://www.terranova-werbung.de/">Terranova</a>Ihre Anmeldung nimmt die Zentrale Studienberatung gerne entgegen:Tel. 0800 2 95 95 95, studienberatung@vwa-gruppe.de



Bildinformation: Kneipe statt Hörsaal