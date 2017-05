Erlebniswelt für Groß und Klein bei KAMPA am 7. Mai

(fair-NEWS)

Aalen/Waldhausen – Großes Sport- und Familienfest bei KAMPA.Am „Tag des deutschen Fertigbaus“ am 7. Mai, feiert das Hausbauunternehmen KAMPA von 10 bis 17 Uhr einen großen Familientag mit einem attraktiven Rahmenprogramm und interessanten Gästen: So wird der Sportstar und Olympiasieger Fabian Hambüchen gemeinsam mit dem KAMPA Junior-Team die Gäste begrüßen und in eine Erlebniswelt einladen, bei der Information, Spannung, Sport und gute Unterhaltung nicht zu kurz kommen werden – es wird ein Fest für die ganze Familie.Das Bauinnovationszentrum in der Geißbergstraße in Aalen/Waldhausen wird sich am Sonntag in eine Informations- und Sporterlebniswelt verwandeln und den Besuchern einen erlebnisreichen Familientag mit Spiel- und Sportprogramm, Helikopterflügen und interessanten Vorträgen rund um das moderne Bauen bieten. Die Besucher erwartet, neben einem tollen Rahmenprogramm, eine ganze Reihe „Sportstars zum Anfassen“. Der Olympiasieger und Sportler des Jahres, ganz nebenbei auch KAMPA Botschafter für energieeffizientes Bauen, Fabian Hambüchen, wird den ganzen Tag vor Ort sein. So kann man ein Autogramm erhaschen und zuhören, was er über seine sportliche Karriere zu berichten hat. Ebenso werden die jungen Sportler Tabea Alt, Alina Reh, Emily Seibold, Vanessa Voigt, Amelie Zachenhuber, Lucia Rispler und Yannick Jaritz am Sonntag vor Ort sein und die Stationen der Spiel- und Sportrallye für die Großen und kleinen Gäste mit Unterstützung des Sportvereins Waldhausen fachmännisch betreuen. Ein Highlight sind die bei gutem Wetter stattfindenden Helikopterrundflüge, die Besucher zu geringem Preis vor Ort buchen oder aber auch bei der Rallye gewinnen können. Auch für die Kleinen wird einiges geboten wie Hüpfburg, Luftballonmodellage und Kinderschminken. Für Stimmung sorgt bei gutem Wetter vormittags die Blaskapelle des Musikvereins Waldhausen sowie Alexandra Michaela, bekannt vom Münchener Oktoberfest. Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt.Die Besucher können sich umfassend rund um das Thema modernes und zukunftsorientiertes Bauen mit höchster Energieeffizienz informieren und vor allem erfahren, wie man mit einem Haus von KAMPA zum energetischen Selbstversorger wird. Die große Ausstellungs- und Bemusterungswelt auf über 3.500 Quadratmetern wartet zusätzlich mit Informationsständen auf, das Mehrgeneration-Musterhaus kann ausgiebig besichtigt werden und in verschiedenen Fachvorträgen kann sich jeder Interessierte davon überzeugen, dass das Bauen der Zukunft heute schon möglich ist und mit welcher hochwertigen Bauweise KAMPA dies umsetzt.Ein interessanter und spannender Familientag in der Geißbergstraße in Aalen Waldhausen, den man nicht versäumen sollte.



Bildinformation: KAMPA lädt Sie ein: Am 7. Mai zum Familientag mit Fabian Hambüchen