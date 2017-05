Straßenfest im Eschweger Gewerbegebiet

(fair-NEWS)

Am Sonntag, den 7. Mai ist es wieder soweit: Das Gewerbegebiet Thüringer Straße in Eschwege veranstaltet sein alljährliches Straßenfest mit verkaufsoffenem Sonntag. In der Zeit von 12 bis 18 Uhr laden die Geschäfte vor Ort nicht nur zum Einkaufsbummel ein, sie begrüßen ihre Gäste auch mit besonderen Programmpunkten und Angeboten. Auch das Autohaus Heidenreich ist wieder Teilnehmer der Veranstaltung und macht an seinem Standort in der Thüringer Straße 22b auf sich aufmerksam.„Wie in den vergangenen Jahren auch bieten wir unseren Besuchern beim Thüringer Straßenfest unseren charmanten Shuttle-Service an. Damit schlagen sie gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie werden jederzeit an jeden beliebigen Ort in der Thüringer Straße befördert und kommen gleichzeitig in den Genuss einer Probefahrt“, macht Autohaus-Chef Jörg Heidenreich neugierig. Im Autohaus selbst warten derweil noch zahlreiche andere Fahrzeugmodelle darauf, von den Straßenfest-Gästen entdeckt zu werden. Und nicht nur das. In Augenschein genommen werden können auch die Baufortschritte am Standort.„Um unseren Kunden neben unserem Standort in Witzenhausen auch in Eschwege künftig noch besseren Service bieten zu können, haben wir insgesamt rund 250.000 Euro in die Hand genommen und bereits im vergangenen Jahr den Startschuss zu großräumigen Umbaumaßnehmen gegeben“, verrät Heidenreich als Opel- und Hyundai-Händler und fügt hinzu: „Der Trend entwickelt sich immer stärker weg vom reinen Fahrzeugverkauf, hin zum umfassenden Servicegedanken. Darauf reagieren wir als Unternehmen nicht nur mit dieser Investition. Wir werden unsere Kunden in diesem Jahr außerdem noch mit dem einen oder anderen Servicethema überraschen!“Thüringer Straßenfest 2017Sonntag, 7. MaiVon 12 bis 18 UhrThüringer Straße37269 EschwegeDas Autohaus Heidenreich finden Sie in der Thüringer Straße 22b.Autor: Autohaus HeidenreichBeratung, Verkauf und Probefahrten nur während der gesetzlichen Öffnungszeiten.



Bildinformation: Der Standort Eschwege vor dem Ausbau. Quelle: Autohaus Heidenreich