Englisch lernen, Handicap verbessern

München, April 2017: Die erfahrenen Bildungsberater von GET Global Education Tumulka stellen jungen Golfenthusiasten dieses Jahr drei ganz besondere Kurse, die Golf- und Sprachunterricht auf der Insel kombinieren, vor. In England wird auf die Verbindung von anspruchsvollem Sprachunterricht mit dem traditionsreichen Sport gesetzt. GET Global Education Tumulka empfiehlt drei Schulen, bei denen Profis sowie Anfänger auf ihre Kosten kommen.Golfen mit Harry Potter-FeelingIm Clifton College, mit seinen historischen Gemäuern, welche an die Welt von Harry Potter erinnern, können sportbegeisterte Schüler zusätzlich zum Englischunterricht neun Stunden die Woche professionellen Einzelunterricht in Golf buchen. Das College befindet sich im gleichnamigen Stadtteil der wunderschönen Stadt Bristol. Das Golf Coaching wird von der Paul Mitchell Golf Academy organisiert und findet im nahe gelegenen Bristol & Clifton Golf Club statt, welcher über einen der besten 18-Loch-Plätze in der Umgebung verfügt.Englisch und Golfen für Anfänger und ProfisDie Millfield School in Somerset bietet Englischkurse am Vormittag und nachmittags Golftraining an hochwertigen und professionell unterrichteten Sportakademien. Sie verfügt über exzellente Sport- und Freizeiteinrichtungen. Für die Golfer stehen unter anderem eine Driving Range für Anfänger und ein 18-Loch Golfplatz für Spieler mit Vorkenntnissen zur Verfügung. Sehr gute Spieler können sogar zusammen mit den Trainern auf dem ca. 30 Minuten entfernten Yeovil Golfplatz üben.Englisch Plus GolfEines der renommiertesten Internate Englands, die Roedean School in Brighton, bietet Schülern den Kurs Englisch Plus Golf. Dabei werden wöchentlich 15 Lektionen Englisch und acht Stunden Golftraining angeboten. Der Golfunterricht ist für Spieler aller Handicaps geeignet und wird von professionellen Golf-Coaches geleitet.GET Global Education TumulkaEine exzellente und vor allem mehrsprachige Bildung gehört zu den Voraussetzungen des späteren beruflichen Erfolgs. GET Global Education Tumulka, die professionelle, individuelle Bildungsberatung für weltweite Schul- und Sprachaufenthalte für Jung und Alt, vermittelt Elite Schulen, Summercamps und GAP-Year Aufenthalte rund um den Globus und hilft bei der Entscheidung für eine Schulausbildung im Ausland. Viele dieser Institutionen setzen auf Vielschichtigkeit und offerieren eine große Auswahl an Zusatzaktivitäten.



Bildinformation: GET Global Education Tumulka