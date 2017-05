Mein Paradies

Pressemitteilung von KETTLER GmbH

KETTLER 2017

(fair-NEWS) Mit dem Lieblingsbuch und einem kühlen Getränk einen sonnigen Nachmittag im Garten verbringen und sich eine persönliche Auszeit gönnen - träumen wir nicht alle von diesem Wohlfühlmoment und dem privaten Rückzugsort? Ein ruhiges Plätzchen im Garten, das zum Relaxen einlädt und den Alltag für einen kurzen Moment in den Hintergrund rücken lässt.



Bei der neuen Hollywoodschaukel Paradise von KETTLER ist der Name Programm und verspricht erholsame Stunden im Freien - Wohlfühlatmosphäre und Urlaubsflair garantiert!



Das Gestell der Schaukel besteht aus pulverbeschichteten Stahlrohren und die Sitz- und Rückenflächen werden wahlweise aus pflegeleichten und witterungsbeständigen Kunststoff oder hochwertigen, wetterfesten Outdoor-Gewebe angeboten.

Besonderes Highlight - aus der Sitzfläche lässt sich im Handumdrehen ein Gartenbett zaubern und lädt zum langen, gemütlichen Verweilen und Träumen ein.



Zusätzlichen Komfort bieten die seitlich angebrachten Tabletts für Getränke und Snacks. Die Schaukel ist bis zu 360 kg belastbar und bietet ausreichend Platz für bis zu vier Personen. Nicht nur die Polster der Schaukelauflage sondern auch das wetterfeste Sonnendach können gewaschen werden. Der Neigungswinkel des Daches lässt sich einfach einstellen und sorgt so für optimalen Sonnenschutz.

Ob allein, mit Freunden oder der Familie - die Hollywoodschaukel Paradise von KETTLER ist der ideale Begleiter für entspannte Sonnentage im eigenen Gartenparadies.



Mehr Informationen finden Sie unter:



Produktdaten Paradise

Preise (UVP*): Hollywoodschaukel Kunststoff 549,90 EUR, Hollywoodschaukel Outdoor-Gewebe 899,90 EUR Farben: Silber/anthrazit, Anthrazit/anthrazit - Kunststoff, Silber/anthrazit-grau, Anthrazit/anthrazit-grau - Outdoor-Gewebe

Material: pulverbeschichtetes Stahlrohr

Bildinformation: KETTLER Hollywoodschaukel Paradise (Bildquelle: @KETTLER)

Über KETTLER:



1949 legte der Unternehmer Heinz Kettler den Grundstein für das heutige, international agierende Unternehmen KETTLER GmbH. Seitdem prägt die Traditionsmarke den Freizeitmarkt mit richtungsweisenden Produktlösungen. Mit Freude das Leben genießen ist der Leitgedanke, der seit jeher in alle KETTLER Produkte einfließt und einige Klassiker, wie das legendäre KETTCAR und den kultigen Heimtrainer GOLF hervorbrachte. So wuchs das Angebot zu einer breiten Kollektion rund um das genussvolle Leben und umfasst heute die Bereiche Sportartikel, Freizeitmöbel sowie Spiel und Kind.

Etwa 800 Mitarbeiter, die meisten davon rund um den Stammsitz im westfälischen Ense-Parsit, sichern in Deutschland die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb innovativer Produkte mit allerhöchsten Qualitätsansprüchen zur aktiven Freizeitgestaltung von Jung und Alt. Der Unternehmensslogan ENJOY YOUR LIFE ist ganz speziell auch ein Wunsch an die große KETTLER-Fangemeinde - an alle Familien, Eltern, Kids und Teens, Sportler und Genießer - die gemeinsame Freizeit mit Freude zu erleben und wahrzunehmen.

«Mein Paradies»

