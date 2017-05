Geballte HR Innovation mit HRlab

(fair-NEWS)

Köln, 02.05.2017. Die Human Capital Management Plattform HRlab der tridion digital solutions GmbH aus Berlin ist vom 19. Mai bis zum 24. Oktober an den Stationen der HR Innovation Roadshow der Deutschen Gesellschaft für Personalführung e.V. und des Bundesverbands Deutsche Startups e.V. anzutreffen, bei der sich HR Verantwortliche und Startups in zahlreichen Städten Deutschlands über HR Innovationen austauschen.Die HR Innovation Roadshow geht nach ihrem Erfolg im letzten Jahr in die zweite Runde. Als Startup im digitalen Umfeld von HR Management Systemen, darf HRlab nicht fehlen. Bei allen 8 Stationen in Städten wie Berlin, Frankfurt, Hamburg und Köln behauptet die Plattform HRlab jeweils zwischen 13 und 17 Uhr ihre Position als zeitgemäße Lösung für intelligente Personalprozesse und People Analytics.Los geht es am 19. Mai in Leipzig. Im Dialog mit anderen HR Influencern und Startups präsentieren wir dann unsere effiziente Technologie für intelligentes Personalmanagement. “Die Innovation hinter unserer Plattform begeistert Personaler und Mitarbeiter”, so Kay Ackermann, Co-Founder von HRlab. “Wir sind uns sicher, dass unsere Plattform auch im Rahmen der Roadshow überzeugen wird.”



Bildinformation: Die HR Innovation Roadshow geht in die nächste Runde