Die beschwörten Hunde in Naruto Online

(fair-NEWS) Vertraute Geister sind ein wichtiger Bestandteil des Naruto Animes. Als Kampfgefährten der Ninjas können sie während eines Kampfes jederzeit beschworen werden, nachdem ein Vertrag mit ihnen abgeschlossen wurde. Vertraute Geister können in jeder Situation eingesetzt werden und es gibt sie auch in vielen verschiedenen Formen. Heute werde ich euch die Hunde vorstellen.



Dies ist der vertraute Geist, der Chikushodo, einer der sechs Pfade von Pain beschwören kann. Er kann sich an Kämpfe an beliebigen Orten anpassen und ist der vertraute Geist mit der größten Angriffskraft. In gewissen Zeitabständen wächst ihm ein neuer Kopf und er kann Doppelgänger erzeugen.



Sie verstehen die Sprache der Menschen und können sogar selbst sprechen. Sie sind intelligente Helfer und können ihren exzellenten Geruchssinn benutzen und mit ihrer Fähigkeit zum Spurenlesen die Ninjas führen. Jeder der acht hat einen anderen Charakter, doch alle sind sehr treu. Diese acht Ninja-Hunde sind alle sehr interessant. Pakkun gefällt mir am besten, er benutzt beim Duschen das gleiche Shampoo wie Sakura!



Akamaru zählt eigentlich nicht als vertrauter Geist, doch auch er ist ein Ninja-Hund. Er besitzt einen unglaublich sensiblen Geruchssinn, mit dem er das Chakra des Gegners, seine Kraft und seine Gefährlichkeit spüren kann. Er kann sich in einen Doppelgänger von Kiba Inuzuka verwandeln und mit ihm zusammen Nin-Jutsus benutzen.