Gewissheit erlangen mit der Detektei-AcentA

(fair-NEWS) Im Leben kann es immer wieder passieren, dass man sein Vertrauen zu wichtigen Menschen verliert oder den Verdacht hegt, betrogen zu werden. Das kann im privaten wie auch im geschäftlichen Bereich schrecklich sein und unangenehme bis zu geschäftsschädigende Folgen mit sich bringen.



Wenn sich dann einmal ein Misstrauen breitgemacht hat, kann dieses wachsen und einen Zustand unerträglich werden lassen. Von daher ist es besser anzuraten, sich schnell Gewissheit zu holen, bevor eine Situation zu eskalieren droht.



Eine gute Detektivarbeit kann Abhilfe schaffen



Eine Möglichkeit diskret die Wahrheit herauszubekommen ist, den Dienst einer guten Detektei in Anspruch zu nehmen. Dabei ist es aber besonders wichtig, dass man auf alle Fälle eine seriöse und professionelle Firma dafür beauftragt. Die Diskretion bei so einer sensiblen Arbeit sollte selbstverständlich sein. Einige Agenturen haben sich auf bestimmte Bereiche spezialisiert. Andere wiederum sind durchaus sehr gut in der Lage, sowohl auch im privaten sowie auch im wirtschaftlichen Bereich erstklassige Arbeit zu leisten. Denn gerade hier ist es ja auch wichtig, dass man im Bedarfsfall für ein Gericht zu verwertende mögliche Beweise vorlegen kann.



Die Detektei-AcentA



Eine solche Detektei mit den beschriebenen wichtigen Punkten ist die Detektei-AcentA. Ansässig ist diese Agentur im Landkreis Lüneburg. Aktiv wird sie im Einzugsgebiet von Niedersachsen bis hin nach Schleswig-Holstein. Auch in Hamburg und Bremen sowie Mecklenburg-Vorpommern sind sie aktiv.



Im Privaten können folgende Bereiche ermittelt werden:



- Untreue



- Betrug



- Diebstahl



- Stalking



- Mobbing



Hier sind Diskretion, Flexibilität und Einsatzbereitschaft selbstverständlich und werden groß geschrieben. Denn auch bei privaten Anliegen sollen auf alle Fälle Klarheit und gerichtsverwertbare Beweise geliefert werden können. Hier wird gerne ausführlich bei jedem individuellen Fall beraten und ein Angebot darüber kann man auch erhalten.



Folgende Leistungen können hier beispielsweise erwartet werden:



- Adressermittlungen



- Arbeitsstellenermittlungen



- Familienangelegenheiten



- Kindesrückführungen



- Sorgerechts-Angelegenheiten



- Seitensprung



- Unterhaltsangelegenheiten



- Videoüberwachung



- Zeugensuche



Im wirtschaftlichen Bereich können folgende Dienste angeboten werden:



Auch hier ist Professionalität sowie Kompetenz selbstverständlich. Ob es sich nun um Diebstahl von Mitarbeitern handelt oder vielleicht Abrechnungsbetrug von Außendienstmitarbeitern. Auch bei Betriebsspionage von Abteilungsleitern kann die Detektei-AcentA zum Einsatz kommen. Dabei stehen der Detektei die modernsten elektronischen Hilfsmittel zur Verfügung. Auch hier kann man sich kostenlos über ein Angebot beraten lassen.



Folgende Fälle können bearbeitet und beispielsweise genannt werden:



- Diebstahl



- Betrug



- Abrechnungsbetrug



- Adressermittlungen



- Arbeitsstellenermittlung



- Bonitätsprüfung



- Einschleusung



- Lohntorfzahlungsbetrug



- Mobbing



- Schwarzarbeit



Das Team



Die Detektei-AcentA verfügt über qualifizierte Mitarbeiter mit einer langjährigen Erfahrung in den wichtigsten Privat- und Wirtschaftsbereichen. Das Team besteht aus ehemaligen Zollbeamten, Bundespolizisten und Kriminalpolizisten. Die überdurchschnittlich hohe Aufklärungsrate spricht für die Qualität der Mitarbeiter. Ständige interne Fortbildungsmaßnahmen und der besondere Einsatzwille machen dies möglich.



Viel mehr Details und ausführlichere Beschreibungen kann man auf der Webseite von Detektei-AcentA finden. Auch steht man einem telefonisch für Fragen und zur Kontaktaufnahme immer gerne zur Verfügung.