Kostenloser Programmierkurs für Jugendliche

Mauve bietet in den Sommerferien für IT-begeisterte Jugendliche wieder kostenlosen TPCC an

(fair-NEWS) Essen, 02. Mai 2017****** Vom 31.07.2017 bis 11.08.2017 bietet der Software-Entwickler<a href="http://mauve.eu"> Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG</a> wieder einen kostenlosen Tower Power Coding Cours (TPCC) an. Der PHP-Kurs findet täglich von 10 bis 17 Uhr im Firmensitz, dem Steeler Wasserturm am Laurentiusweg, statt. Vorausgesetzt werden HTML-Kenntnisse. Bewerben können sich interessierte Schüler und Schülerinnen ab 15 Jahren unter



Betreut werden die fünf Teilnehmer vom Mauve-Mitarbeiter Thomas Elschen, der während der 14 Tage den Jungen durchgehend mit Rat und Tat zur Seite steht.



Schülerinnen und Schüler, die sich ernsthaft für Software-Entwicklung interessieren, bietet der Kurs eine Möglichkeit, schon während der Schulausbildung im Rahmen außerschulischer Veranstaltungen unter professioneller Anleitung in die Welt des Programmierens hineinzuschnuppern, grundlegende Programmierkenntnisse zu erwerben oder auch bei den entsprechenden Vorkenntnissen diese zu vertiefen.

Die Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG, 1999 von Christan Mauve gegründet, mit Sitz in Essen und 31 Mitarbeitern, ist laut der Studie "Online Apotheken-Versandhandel 2013" der Marktführer bei Softwarelösungen für den Apotheken-Versandhandel.

