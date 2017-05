„Montforter Zwischentöne“ Feldkirch präsentierten sich heute im Berliner Radialsystem V – mit dem Kuratoren-Duo Folkert Uhde und Hans-Joachim Gögl

(fair-NEWS)

Heute stellten sich im Berliner Radialsystem V die „Montforter Zwischentöne“ vor. Vertreten wurde das Festival aus dem österreichischen Feldkirch durch die Künstlerischen Leiter Folkert Uhde und Hans-Joachim Gögl sowie den Geschäftsführer des Montforthaus Feldkirch, Edgar Eller. Das Duo „Das Kollektiv“ mit Juan Carlos Diaz-Bueno (Flöte) und Raphael Brunner (Akkordeon) vom Landeskonservatorium Feldkirch sorgte für den musikalischen Rahmen. Die nunmehr achten „Montforter Zwischentöne“ finden vom 22. Juni bis 7. Juli 2017 unter dem Motto „träumen… am Tag, nachts und in die Zukunft“ statt.Seit ihrer Gründung 2015 erheben die „Montforter Zwischentöne“ dreimal pro Jahr, bewusst „zwischen den Jahreszeiten“ – im Februar, Juli und November – ihre Stimme. Jeweils an einem verlängerten Wochenende setzen sich neuartige Aufführungsformate durch Musik, Literatur, Philosophie und bildende Kunst mit einem übergeordneten Thema intensiv auseinander. So haben sich die „Montforter Zwischentöne“ in Vorarlberg innerhalb kürzester Zeit zu einer festen Institution von regionaler und internationaler Bedeutung entwickelt. Das Besondere der innovativen Programmplanung ist, dass sich nicht nur internationale Weltklassekünstler wie Jordi Savall, Hille Perl, Lee Santana, Dorothee Mields und Rüdiger Safranski in Feldkirch ein Stelldichein geben. Zugleich werden herausragende Musikinstitutionen der Region wie das Landeskonservatorium oder das Symphonieorchester Vorarlberg und renommierte einheimische Künstler mit eingebunden. Das Festival setzt seine Themen in Bezug zur jeweiligen Jahreszeit und macht dabei auch vor Tabus nicht Halt. So drehten sich die 6. „Montforter Zwischentöne“ um das unbequeme Leitmotiv „Sterben – Über das Loslassen“. Stetig steigende Zuschauerzahlen und begeisterte Pressestimmen geben diesem mutigen wie experimentierfreudigen Konzept Recht und unterstreichen seinen zukunftsweisenden Charakter.Das Aufbrechen klassischer Konzertformate ist auch vom Radialsystem V bekannt. Es ermöglicht einen Dialog unterschiedlicher Kunstformen und eröffnet dem Publikum einen neuen Zugang zu den auf diesem kreativen Nährboden präsentierten Werken. „Die „Montforter Zwischentöne“ sind zwar mit den Ideen des Radialsystems verwandt. Dennoch sind sie völlig anders, da durch die einzigartigen regionalen Bedingungen und den regen Austausch mit Hans-Joachim Gögl, der dort verankert ist, etwas komplett Neues geschaffen wird“, erklärt Folkert Uhde. „Unsere Dramaturgien arbeiten mit dem Zusammenspiel sich verstärkender Kontexte. Sich gegenseitig aufladende Impulse, die, wenn es glückt, zu einer einzigen starken ästhetischen Erfahrung zusammenfließen“, ergänzt Hans-Joachim Gögl.Eine wegweisende Strahlkraft der „Montforter Zwischentöne“ zeigt sich auch am Konzertdramaturgie-Wettbewerb „Hugo“, der die Internationalität seiner Teilnehmer stetig ausweitet. Waren beim ersten Wettbewerb 2015 nur vorarlbergische Kandidaten vertreten, wetteiferten bei der dritten Auflage im Februar 2017 bereits Musikstudierende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz um das innovativste Konzept. Die Aufführung der „Hugo“-Gewinner 2017 (Musikhochschule Nürnberg) bildet am 22. Juni im Alten Hallenbad Feldkirch den Auftakt der achten „Montforter Zwischentöne“. Auch die Musiker des Duos „Das Kollektiv“, das die Berliner Präsentation musikalisch gestaltete, gehören zu einem früheren Gewinnerteam, dem des „Hugo 2015“.2015 wurde das von der Arbeitsgemeinschaft Hascher Jehle Architektur (Berlin) / Mitiska Wäger Architekten (Bludenz) realisierte Montforthaus im vorarlbergischen Feldkirch eröffnet. Das moderne Kultur- und Kongresszentrum mit seiner einzigartigen Architektur befindet sich inmitten der historischen Stadtkulisse. Mit den „Montforter Zwischentönen“ nimmt es seinen Auftrag als kulturelles Zentrum wahr. Daneben bespielt das Festival weitere atmosphärisch aussagekräftige Veranstaltungsorte in Feldkirch, u.a. das Alte Hallenbad, die Johanniterkirche und das Kapuzinerkloster.Der Berliner Konzertdesigner Folkert Uhde ist Mitbegründer und einer der Künstlerischen Leiter des Berliner Radialsystems V. Außerdem ist er der Künstlerische Leiter der ION Nürnberg und Intendant der Köthener Bachfesttage. Der Vorarlberger Hans-Joachim Gögl lotet neue Veranstaltungsdramaturgien zwischen Kommunikation, Kultur und gesellschaftlicher Entwicklung aus. Gemeinsam mit Josef Kittinger veranstaltet er die „Tage der Utopie“, ein Festival für Zukunftsbilder und Neue Musik, und ist Kurator der VLOW! – einer internationalen Konferenz zum Thema „Erzählende Räume“. 2011 erhielt er den Österreichischen Staatspreis für Erwachsenenbildung.