Erster Weiterbildungskurs für Klinische Notfallmedizin

(fair-NEWS)

Vom 18.03. bis 25.03.2017 fand in Berlin erstmalig unter der organisatorischen Leitung von NAW Berlin und in Kooperation mit der DGINA Akademie, dem Vivantes Kliniken Berlin sowie unter der Beteiligung zahlreicher Experten ein speziell für Ärzte in Notaufnahmen konzipierter Weiterbildungskurs statt.Die Zusatzbezeichnung Klinische Notfall- und Akutmedizin verbessert die fachlichen und organisatorischen Kenntnisse in Bezug auf die besonderen Herausforderungen interdisziplinärer Notaufnahmen und wurde im Oktober 2014 durch die Ärztekammer Berlin als erstes in die Weiterbildungsordnung aufgenommen. Sie stellt das klinische Pendant zur bereits seit vielen Jahren etablierten präklinischen Notfallmedizin - dem Notarztdienst, dar. Der 80-Stunden-Weiterbildungskurs ist eine der Voraussetzungen zur Erlangung der Zusatzbezeichnung Klinische Notfall- und Akutmedizin."Einen Kurs mit diesem Anforderungsspektrum für eine derart erfahrene Zielgruppe zu entwickeln war keine leichte Aufgabe. Dennoch haben wir uns dieser Herausforderung gestellt und den ersten Kurs gemeinsam erfolgreich gemeistert. Die Rückmeldungen unserer Teilnehmer geben uns neben viel positivem Feedback vor allem auch wichtige Hinweise für die Weiterentwicklung des Konzeptes", berichtet Frau Dr. med. Petra Wilke, ärztliche Leiterin des Kurses und Chefärztin der Zentralen Notaufnahme im Klinikum Frankfurt/Oder. Ein wesentliches Thema des Kurses ist neben organisatorischen und rechtlichen Fragestellungen vor allem der Umgang mit dauerhaft überfüllten Notaufnahmen bzw. dem gleichzeitigen Eintreffen zahlreicher Patienten. Hierzu bot eine große Sichtungsübung mit zahlreichen Verletztendarstellern den teilnehmenden Ärzten einen besonderen Kursabschluss.Der nächste Weiterbildungskurs zur Erlangung der Zusatzbezeichnung Klinische Notfall- und Akutmedizin beginnt am 18.11.2017 ebenfalls in Berlin. Anmeldungen sind unter <a href="www.weiterbildung-notfallmedizin.de"> www.weiterbildung-notfallmedizin.de</a> ; möglich.



Bildinformation: NAW Berlin - Patientensimulation