(fair-NEWS)

Der Infodienst MkG liefert jungen Rechtsanwälten alle zwei Monate kostenfrei praktische Ratschläge für die anwaltliche Praxis. In den neuen Sonderausgaben vertieft MkG jetzt besonders wichtige und erklärungsbedürftige Themen.Die erste Sonderausgabe startet mit dem Thema "Die Wahl der ersten Anwaltssoftware und wie man sie effizient nutzt". Von der Fachautorin Ilona Cosack, Inhaberin der ABC AnwaltsBeratung Cosack, erhalten junge Anwälte Expertentipps als Entscheidungsgrundlage, um für ihre Kanzlei die richtige Wahl zu treffen.Marktübersicht inklusiveErgänzend geben 15 "Dos and Don'ts" konkrete Tipps zur Auswahl, Einsatz und optimalen Nutzung der Software. In einer aktuellen und umfangreichen Marktübersicht stellt MkG Anbieter vor, die vor allem für junge Anwälte und kleine und mittlere Kanzleien in Frage kommen.Inhaltsübersicht:- Brauche ich eine Anwaltssoftware? Nutzen, Vorteile, Nachteile, Pro und Kontra- Auswahl: Bedürfnisse, Preis-/Leistungsverhältnis- Workflow: Regeln, Musterformulare, Optimierung, Kanzleiablauf- Dos and Don´ts: 15 Tipps zur Auswahl, Einsatz und optimalen Nutzung- Marktübersicht Kanzleisoftware: Bekannteste Anbieter auf einen BlickDie Autorin: Ilona Cosack, Inhaberin der ABC AnwaltsBeratung Cosack Fachberatung für Rechtsanwälte und Notare, berät und begleitet seit 1998 Anwaltskanzleien ganzheitlich als Expertin mit dem Schwerpunkt Anwältin und Anwalt als Unternehmer. Sie ist Autorin des Praxishandbuches Anwaltsmarketing und gibt in Fachpublikationen und als Referentin, auch für Rechtsanwaltskammern und Anwaltvereine, wertvolle Hinweise zur Umsetzung in die Praxis.



Bildinformation: NAW Berlin - Patientensimulation