ADU-Inkasso feiert 15-jähriges Firmenjubiläum

(fair-NEWS)

Die Allgemeiner Debitoren- und Inkassodienst GmbH (kurz: ADU-Inkasso) blickt im April auf eine 15-jährige erfolgreiche Firmengeschichte zurück und feiert sein Jubiläum. Das Inkassounternehmen hat sich in den Jahren auf verschiedene Branchen wie dem Verlagswesen, dem Energie- und Telekommunikationssektor sowie dem Online- und Versandhandel spezialisiert, betreut dort unterschiedlichste Mandanten und bietet innovative, branchenspezifische Inkassolösungen u.a. auch in Form von Plugins im Ecommerce an.„Alles begann mit 2 Mitarbeitern, meiner Frau und mir und jede Menge Einsatz - die ersten Arbeitstage des Allgemeiner Debitoren- und Inkassodienstes. Jetzt darf ich auf ein solides, erfolgreiches Unternehmen mit mehr als 500 professionell betreuten Mandaten und 35 Mitarbeitern schauen, das macht mich stolz,“ hält Burkhard Quermann, Geschäftsführer der ADU-Inkasso fest. „Seit etlichen Jahren haben wir erkannt, dass sich der Inkassomarkt wandelt und wir uns breiter und flexibler aufstellen müssen. So haben wir uns auf unterschiedlichen Gebieten weiterentwickelt und mit Innovationen unseren Mandantenstamm ausgebaut. Dass wir als Team gute und professionelle Arbeit leisten, zeigt, dass wir viele Mandate bereits seit der Gründungszeit von ADU-Inkasso betreuen. Für dieses Vertrauen und die Treue sind wir dankbar, da es in der Zeit nicht mehr als selbstverständlich gilt,“ so Quermann.Durch die jahrelange Erfahrung und das Know-How hat sich ADU-Inkasso einen Namen gemacht und realisiert offene Forderungen mit einer hohen Erfolgsquote. Im Portfolio des Inkassounternehmens finden Mandanten alle Inkasso-Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus einer Forderung – begonnen mit Bonitätsprüfungen im Risikomanagement, über die vorgerichtliche und gerichtliche Inkassobearbeitung bis hin zur Überwachung titulierter Forderungen. Die Prozesse werden dank technischer Neuerungen fortlaufend optimiert und an die rechtlichen Veränderungen angepasst, um transparente und stringente Abläufe zu garantieren.„Kann man den Erfolg ihres Unternehmens in einem Satz zusammenfassen? Dies werde ich oft gefragt, wenn ich mit neuen Mandanten spreche. Nein. Wir holen unsere Mandanten dort ab, wo sie stehen. Analysieren gemeinsam mit ihnen die IST-Situation und erarbeiten ihren unternehmensspezifischen Workflow für die Inkassobearbeitung. So erhalten wir maßgeschneiderte Prozesse, individuelle Lösungen und ein bedarfsorientiertes Forderungsmanagement – für uns die Grundvoraussetzungen für ein erfolgreiches Inkasso, einen weiteren Wachstumskurs des Unternehmens und einer Sicherung der Liquidität und der Unternehmenserfolges auf Mandantenseite,“ fasst Quermann zusammen.



