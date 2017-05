(fair-NEWS)

Hamburg, April 2017Lieb Ju ab jetzt im Bohemian Style! Die verspielten Lieb Ju Angels im IBIZA-Style aus der brandneuen Boho Linie versprühen pure Lebensfreude und machen jede Lieb Ju Angel-Bag schnell zum heißesten Fashion-Highlight. Das junge deutsche Premium-Label verzaubert jeden Look mit seinen einzigartigen Angels. Mit den stylischen, abnehmbaren und austauschbaren Anhängern können die luxuriösen Lieb Ju Lifestyle Bags jederzeit neu interpretiert werden. Mit den hippen Boho-Angels liefert die Designerin Hana Kiera Nagy zur Sommersaison das absolute Must-Have für den stylischsten Auftritt in der schönsten Zeit des Jahres.Jeder Lieb Ju Angel ist ein absolutes Einzelstück und wird in liebevoller Handarbeit hergestellt. Daher gibt es keine zwei exakt gleichen Angels - stilbewusste Fashionliebhaber können so ihre Lieb Ju Designertasche einzigartig und individuell gestalten. Die neuen trendigen Angels im Bohemian Chic können an jede Lieb Ju Angel-Tasche angebracht werden. Damit werden aus exklusiven Luxustaschen kurzerhand unverwechselbare Sommeraccessoires im hippen Bohemian-Look.Doch nicht nur an der Handtasche ist der Boho-Angel das It-Piece für den Sommer. Alle Lieb Ju Angels können auch ganz stylisch als Kette getragen werden. Hierfür hat Lieb Ju qualitativ hochwertige Lederhalsketten im Sortiment, an die die verschiedenen Angels ganz einfach angebracht werden können. Die Angels im Boho-Look machen jedes Sommeroutfit zu einem hinreißenden Blickfang.Die Lieb Ju Angels im Boho-Look sind ab 59 € im Lieb Ju Online Shop unter www.liebju.com sowie in ausgewählten Geschäften erhältlich.



Bildinformation: Lieb Ju goes Bohemian! Die brandneuen Pompon-Angels im Bohemian Chic sind DAS Trend-Sommeraccessoire des Jahres