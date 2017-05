Personal 2017 Süd: Benefits zielgerichtet umsetzen

(fair-NEWS)

BREMEN, STUTTGART | Wie Arbeitgeber betriebliche Sozialleistungen effektiv und zielgerichtet umsetzten, zeigt die PensionCapital GmbH am 9. und 10. Mai 2017 auf der Personal Süd. Die Fachveranstaltung für das Personalmanagement findet in der Messe Stuttgart statt. Den Rahmen bildet der HR-RoundTable. Das Experten-Netzwerk zeigt Wissen aus der Praxis für Personaler.“Die Betriebsrente steht im Fokus der Politik. Die sogenannte Nahles-Rente ist eine Chance für Arbeitgeber, sich am Arbeitsmarkt positiv abzusetzen“, erklärt Rüdiger Zielke, Geschäftsführender Gesellschafter der PensionCapital GmbH. Die Experten der PensionCapital geben Hinweise zur effizienten Gestaltung von Betriebsrente und Benefits in ihren Vorträgen in Halle 1 am Stand K.12 / K.15:Dienstag, 9. Mai 2017, 11:35 – 12:00 Uhr- Clevere Mitarbeiter-Benefits: Mit 5 € Aufwand 125 € Mitarbeiter-Wirkung erzeugen- Lars Menzel Vertriebsleiter, PensionCapital GmbHMittwoch, 10. Mai 2017, 13:35 bis 14:00 Uhr- Schöne neue Welt? Betriebsrentenstärkungsgesetz: Was kommt auf die Arbeitgeber zu?- Volker Stahl, Gebietsleiter Südwest, PensionCapital GmbHIm Anschluss an die Vorträge stehen die Referenten Lars Menzel und Volker Stahl für Gespräche zur Verfügung. Mehr Informationen unter www.personal-sued.de und www.hr-roundtable.de



Bildinformation: Rüdiger Zielke, Geschäftsführer PensionCapital GmbH, auf der Personal 2016 Nord